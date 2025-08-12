Шефът на КАТ – Благоевград гл. инспектор С. Алексов обяви: Над 3300 нарушения на скоростта в Пиринско за 1 седмица, отнемат шофьорски книжки за 1 месец, катастрофите най-често заради неправилни маневри

3320 нарушения на скоростния режим са заснети в Благоевградска област при специализираната полицейска операция „Скорост“ , която се проведе от 4 до 10 август. 979 от тях са в населени места, а 2341- в извън населени места, заяви началникът на сектор „Пътна полиция“ гл. инспектор Сергей Алексов. По думите му тенденцията към момента е да се спазват ограниченията на скоростта от водачите с оглед новите промени, които навлизат в Закона за движение по пътищата и използването на техническите системи на националното Тол управление към АПИ. Към ОД на МВР – Благоевград са зачислени 7 технически средства /камери и радари/ и се очакват още 7.

„Видеоклиповете автоматично се качват в Единния център за обработка на нарушенията в ГДНП и след като бъдат обработени, ще имаме по-подробна информация. В момента имаме към 5-6 превишавания в населено място. На водачите нарушители ще им бъде отнето свидетелството за управление на МПС и ще им бъде спрян автомобилът от движение за срок от 1 месец”, обясни шефът на КАТ – Благоевград. Установени са случаи на превишена скорост с над 50 км /ч, но пътнотранспортните произшествия в Пиринско не са вследствие на несъобразена или превишена скорост, а заради неправилни маневри. Относно светофара в Кресна гл. инспектор Алексов счита, че в момента е на добро ниво. От КАТ извършват само контрол, а крайното решение имат община Кресна и ОПУ – Благоевград, които се явяват администрациите, които стопанисват и управляват пътя. По данни на АПИ в пикови часове през Кресненското дефиле и на изхода от град Кресна преминават по 1200-1600 МПС в рамките на час, а при нормална пропускливост на пътя между 700-800 автомобила.

„Важното е, че нямаме ПТП с жертви там. Изключваме случая с пешеходеца на пътен възел „Брежани“, но тогава имахме нарушение от страна на пешеходеца – неправилно пресичане. Колчетата в Кресненското дефиле са поставени 2021 г. – до момента всички ПТП-та са само с материални щети. Инициирахме в цялата страна ограничителни колчета с цел разделяне на лентите. Оказва се, че най-добрите мерки по отношение на ПТП – навлизане в насрещната лента или излизане на пътното платно, са физическо разделяне на пътните ленти, за да запазим човешкия живот“, заяви шефът на КАТ – Благоевград и обеща засилено полицейско присъствие на всички критични точки.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА






