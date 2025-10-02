Шефът на ОбС – Дупница алармира: Такса смет може да бъде увеличена от 5 до 10 пъти, ако от Нова година влезе в сила принципът „замърсителят плаща“

Такса смет може да бъде увеличена от 5 до 10 пъти, предупреди председателят на Общински съвет – Дупница Костадин Костадинов. Той е на мнение, че от началото на 2026 година в страната ни ще влезе в сила нов начин, по който да се изчислява колко да заплащат гражданите за сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците.

„Още през 2023 година държавата прие нов закон в тази насока. Считам, че това нещо не се разбра от нашите съграждани и все още не се разбира. Ако този закон влезе в сила от 1 януари, може да има значително увеличение на такса смет. Той трябваше да влезе през 2024 година, но беше отложен за 2025-а, а след това за 2026 година. По всичко изглежда, че повече няма да бъде отлаган. Нашите съграждани трябва да знаят, че може да се стигне до голямо повишаване на такса смет за хората“, коментира председателят на Общинския съвет в Дупница.

Той даде за пример апартамент в центъра на Дупница, в който живее една възрастна жена и плаща 200 лева, докато в триетажна къща на село три семейства плащат 20 лева.

Сметосъбирането и сметоизвозването става все по-скъпо с всяка изминала година



„Подчертавам, че може да се стигне до петорно или десеторно увеличаване на такса смет. Това е така, защото влиза в сила принципът „замърсителят плаща“. В момента облагането не е справедливо, защото е върху данъчната оценка на имота. Т.е. на апартамент, който струва 100 000 лева, данъчната оценка е 10 000 лева, и това не е справедливо. По скромното ми мнение от 30 до 50% в момента се поема от юридическите лица, защото фирмите плащат много висока такса смет. За пример ще дам, че едно училище плаща 5-6, дори 7 хиляди лева… А целият квартал около него не плаща толкова. Това се отнася и за заводи и фирми. Сега с новия закон нещата се обръщат. И тогава наистина замърсителят ще плаща. Да речем, че в този апартамент в центъра, за който се плаща 200 лева, живее една възрастна жена. А в триетажна къща, намираща се в някое село, живеят две семейства и те плащат 20 лева, а те генерират десет пъти повече боклук, отколкото бабата в центъра. И точно затова новият закон казва, че всяка община трябва да си определи как да се изчислява такса смет“.

Шефът на местния парламент обясни и как точно ще става това изчисляване:

„Събираме всички средства, необходими за сметосъбиране, а те са милиони. План-сметката за тази година беше 8 милиона, а за 2024-а реално разходите бяха 5,7 млн. лева. Сметта е нещо много, много скъпо. Това не е времето преди 20 години, когато камион събираше боклука и го изхвърляше горе на сметището. Не, сега той трябва да го събере, да го закара, отпадъкът трябва да се сепарира, да се раздели, което може да се извади. А останалото да се сложи в клетка, за която ние трябва да сме събрали парите и да сме я построили. Затова разходите ще растат и растат. Ако преди 15 години ни стигаха около 1 или 1,5 млн. лева, сега вече ни трябват 5,7 милиона. Това трябва да го платят хората. За 2024 година хората платиха 3 милиона, а останалото общината го дофинансира от други данъци и такси и неплащане към фирмите. Затова сега общините масово, както и ние, приехме, че хората трябва да декларират колко ползватели живеят на определен адрес. Да кажем, че в жк „Бистрица“ живеят трима души. Същите тези хора имат и друго жилище, но не живеят в него. В момента те плащат и за единия, и за другия апартамент. За да не плащат за двете места, те трябва да декларират къде живеят. И това става точно с тази декларация, която те трябва да внесат. Това трябваше да се случи до 30 септември, но поради неприемането на наредбата това се забави. Днес внасяме промяна в наредбата, за да удължим срока до 31 декември. Хората могат и да не го направят, а ние служебно от служба ГРАО ще вземем информация колко човека живеят на този адрес. Но ако имат адреси и имоти, които не ползват, е желателно да го впишат. Това е смисълът на тази декларация“.

Костадин Костадинов разясни и каква е ситуацията с хората, които живеят под наем в Дупница:

„Ако някъде има наематели или хора, които не се водят на този адрес, но живеят там, те няма да бъдат обложени. Това не е честно и справедливо спрямо тези, които плащат. Общината има право да направи проверка. Както и сега се прави проверка – ако декларираш, че не живееш в жилище, такса смет ти се намалява. Но пък ако установим, че има разход на електроенергия или вода, тогава ние съставяме акт. Ако някой се опита да се скрие и да не декларира, че живее на този адрес, този някой след това ще бъде санкциониран в по-сериозен размер. Истината е, че община Дупница, както и 99,9% от останалите общини все още не са готови с методиките. Изчакваме се взаимно. В Благоевград вече има приета такава наредба, която според мен засега е половинчата. Но ние следим, и в други градове въвеждат различни мероприятия“.

По думите му най-голямата неяснота относно промяната в начина на изчисляването на такса смет е свързана с облагането на юридическите лица:

„С различни коефициенти ще бъде въведена методика и за юридическите лица. Защото наистина те също генерират отпадък. В Благоевград са въвели една такса на брой столове в заведението, което обаче също не е много справедливо… Защото тези столове постоянно ли са заети, или не? Но при всички случаи и ние ще сложим такса за юридическите лица. Може би ще бъде на брой служители и работещи. Все още не е изчистено това. Хората трябва да запомнят, че всичко ще се обърне с главата надолу. Или пък може би сега е с главата надолу, но ще се изправи и ще стане честно. Защото не е честно някой да замърсява, а друг да му плаща“, каза още К. Костадинов.

Той допълни, че декларацията я има на сайта на община Дупница в раздел „Проектонаредби“ – Наредбата за административни данъци и такси. Тя ще бъде извадена на още по-видно място, когато новите промени влязат в сила.

Припомняме, че на последната сесия на местния парламент бе гласувано увеличение на голяма част от общинските такси и цени на услуги.

„Не е задължително тази декларация да се подава, но аз съветвам всеки един гражданин да си я подаде. Защото иначе може да бъде обложен за имот, който не ползва. Не мога да знам дали всичко това ще влезе в сила от 2026 година. Следим работата на Народното събрание. Имаме неофициални разговори с народни представители. От 12 до 14 октомври има национално сдружение на общините. Аз ще присъствам там и това отново ще бъде тема номер 1, както и в предходните години. Може би след средата на месеца ще имаме по-голяма яснота дали това ще се случи“, завърши председателят на Общински съвет – Дупница.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ



