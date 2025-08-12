Шеф на орлетата назначен за спортен директор в ЦСКА

ЦСКА официализира вчера назначението на Бойко Величков за нов спортен директор, длъжност, която изпълняваше доскоро и в „Пирин“. На стадион „Христо Ботев“ в Благоевград пристигна миналото лято, но резултат от работата му така и не се видя. Това породи недоволството на местните ултраси, които през зимата му потърсиха отчет за свършеното и в отговор получиха неговата оставка. Оказа се обаче, че актът е бил проформа, колкото да тушира напрежението и човекът продължи мандата си в ръководните структури на благоевградския клуб до края на проваления сезон. На „Армията“ той наследява португалеца Пауло Нога, който бе натирен наскоро заради трагичното представяне на 31-кратните шампиони на България.

Ето как червените представиха ексшефа на орлетата: „Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА. От днес /б.р. вчера/ той стартира работа в клуба, като основните приоритети пред него са управлението на спортно-техническите процеси в първия тим, както и в останалите формации на „червените“. Бойко Величков е кръвно свързан с нашия клуб. Той е юноша на ЦСКА и играе за първия ни тим през сезон 1995/96 г., като записва 17 мача и 3 гола. Освен за „армейците“, през футболната си кариера играе още за Рилски спортист, Чардафон, Литекс, Левски, Велбъжд, Спартак (Варна), Локомотив (София) и Черно море, както и за чуждестранните Рот Вайс Оберхаузен (Германия) и Илисиакос (Гърция).

След края на активната си кариера се пренасочва към треньорството – започва като асистент във Вихрен, след което е старши треньор на Чавдар (Бяла Слатина), Локомотив (Мездра) и Ботев (Враца). В периода 2012-2013 г. е спортен директор на Локомотив (София). Между 2024 и 2025 г. е спортен директор на Пирин (Благоевград). През 2013 г. Величков основава и собствена футболна школа“.

Директорското назначение съвпадна с решението за прогонването на един от големите таланти в академията на ЦСКА Георги Чорбаджийски. Клубното ръководство засилва под наем в „Ботев“ /Вр/ по-малкия син на бившата националка от хандбалния „Пирин“ Соня Пеудова-Чорбаджийска, за когото феновете настояват да играе в първия отбор. Вероятната причина за раздялата е лайкът, който 20-годишният талант е сложил под пост в социалните мрежи, насочен срещу наставника Душан Керкез. Публикацията е отпреди десетина дни във фен страница на „Ботев“ /Пд/ и в нея се прогнозира скорошното уволнение на етническия босненец. Привържениците на канарчетата са написали следното: „Душане, май няма да можеш да вземеш зимната шуба! Коледа ще празнуваш в чужбина“. След като около вероятния лайк на Чорбаджийски се разшумя, играчът го е изтрил.

На свой ред Керкез предизвика подигравателните подмятания на част от привържениците с решението да даде тридневна почивка на подопечните си след зануляването с „Черно море“. „Треньорът ни най-сетне е открил начина за излизане от кризата. Явно залага на принципа „Почивката ражда шампиони“, иронизират специалиста червените запалянковци. Следващото изпитание за армейците е гостуването на „Арда“ в понеделник. В щаба обаче всички стискат палци на кърджалии да отстранят „Жалгирис“ в Лигата на конференциите и да отложат двубоя за по-късна дата, което ще даде допълнителна опция за корекция на настройките в любимия отбор.

ТОНИ КИРИЛОВ






