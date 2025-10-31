Шимбови се отказаха от подземен паркинг в бъдещия затворен комплекс в Баларбаши и веднага получиха „Ок“ от Басейнова дирекция

Темповете на застрояване на богаташкия квартал на Благоевград са същите, с които се пълнят и имотните агенции, които предлагат земя и жилища тук за всеки вкус и на убийствено високи цени

Братовчедите Димитър и Стефан Шимбови се отказаха от замисления подземен паркинг в жилищния комплекс от затворен тип, който планират да вдигнат в богаташкия благоевградски квартал „Баларбаши”. Отказът помогна да получат незабавно одобрение на проекта им от Басейнова дирекция, защото изкопите ще са по-плитки и няма да има опасност да увредят подземно водно тяло „Порови води в кватернер – Благоевград” с код BG4G000000Q004, което е оценено в лошо състояние по отношение на химичен статус и добър количествен статус.

Както писахме, фирмата на Шимбови „Витерджи“ планира изграждането на 5 жилищни сгради с височина до 10 метра върху собствен терен от 6103 кв.м. Проектът има загубило давност решение на РИОСВ да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и ПУП, одобрен от ОбС – Благоевград през 2008 г.

ВиК вече е издало уверение, че има възможност водоснабдяването на имота да се осигури чрез присъединяване към водопроводната мрежа на Благоевград посредством водопроводен клон, а за отвеждане на битовите отпадъчни води ще се проектира и изгради канализация по полски път, която ще се заусти в съществуваща канализация.

Това ще е поредният комплекс в бързо застрояващата се местност Баларбаши. Със същото темпо, с което се издават разрешителните за строеж, се пълнят и имотните сайтове, които непрекъснато предлагат къщи с и без басейни, апартаменти в кооперации, УПИ-та, парцели и земеделски земи в Баларбаши на стряскащо високи цени. Например двуетажна къща с басейн тук се продава за 650 000 евро, друга на един етаж е оценена на 215 000 евро, има още къща с разгъната застроена площ от 200 кв.м и двор от 595 кв.м за 225 000 евро.

Имотът на Шимбови ще е поредният в Баларбаши В богаташкия квартал в момента се продават къщи и апартаменти за всеки вкус, но не по всеки джоб

Собственици търсят още апартаменти по 148 000 евро, парцели по 180 лв./кв.м, земеделската земя е оценена на 59 лв. квадрата, но се предлага и нива по 43 лв./кв.м. Урегулиран поземлен имот в Баларбаши може да се намери за 60 000 евро.

В квартала се продава дори комплекс с открит плувен басейн, който бившият полицай Димитър Зонев обяви преди 5 г. на цена от 450 000 евро, но вече струва 670 000 евро.

