Школувани в „Младост“ подпряха България за отборната титла на Югоизточна Европа

Две състезателки, школувани в СКОБ „Младост“ (Бл), помогнаха на националния ни отбор по ориентиране за втора поредна година да спечели отборната титла от шампионата на Югоизточна Европа, който този път се проведе в Панагюрище.

Л. Гоцева и Кр. Сиракова се радват на купата с останалите национали в Панагюрище



Нашите изпревариха Турция и Румъния, които завършиха съответно на второ и трето място. Благоевградчанката Кристина Сиракова заслужи сребърен медал в средната дистанция, а дългогодишната й съекипничка в „Младост“ и нейна съгражданка Лилиана Гоцева се окичи с бронз в дългата. В спринта Лили остана четвърта, а Криси е осма. България спечели отборната купа и при ветераните. Там втора и на трите дистанции е ориентировачката на „Младост“ Маруся Данаилова, която бяга сред дамите над 70 г. В проявата се включиха над 500 състезатели от България, Сърбия, Румъния, Турция, Хърватска, Молдова, Италия, Словения, Боста и Херцеговина, Гърция, Кипър и Северна Македония.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





