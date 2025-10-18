Топ теми

Шницели с кайма и картофи

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 346 )

Необходими продукти:

  • 500 г кайма
  • • 3-4 бр. картофи
  • • 1 глава лук
  • • 1 филия стар хляб
  • • 150 брашно
  • • 2 бр. яйца
  • • подправки по желание (черен пипер, чубрика, сминдух)
  • • сол
  • • 150 г брашно

Начин на приготвяне:

Филията хляб се накисва във вода. Каймата се омесва с подправките, яйцата настърганите картофи и лук и се прибавя натрошения хляб. Сместа се омесва добре. Добавя се брашното и постепенно започва да се добавя водата, докато стане каша, която да не е нито много гъста нито много рядка. В сгорещено олио се пържат, като с лъжица се изсипва сместа в тигана и се заглаждат.
Може да си направите и чеснов сос към тях: половин кофичка кисело мляко, около 2-3 с.л. майонеза и няколко скилидки чесън, нарязани на ситно.

