Шницели с кайма и картофи

Необходими продукти:
- 500 г кайма
- • 3-4 бр. картофи
- • 1 глава лук
- • 1 филия стар хляб
- • 150 брашно
- • 2 бр. яйца
- • подправки по желание (черен пипер, чубрика, сминдух)
- • сол
Начин на приготвяне:
Филията хляб се накисва във вода. Каймата се омесва с подправките, яйцата настърганите картофи и лук и се прибавя натрошения хляб. Сместа се омесва добре. Добавя се брашното и постепенно започва да се добавя водата, докато стане каша, която да не е нито много гъста нито много рядка. В сгорещено олио се пържат, като с лъжица се изсипва сместа в тигана и се заглаждат.
Може да си направите и чеснов сос към тях: половин кофичка кисело мляко, около 2-3 с.л. майонеза и няколко скилидки чесън, нарязани на ситно.