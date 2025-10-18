Шницели с кайма и картофи

Необходими продукти:

500 г кайма

• 3-4 бр. картофи

• 1 глава лук

• 1 филия стар хляб

• 150 брашно

• 2 бр. яйца

• подправки по желание (черен пипер, чубрика, сминдух)

• сол

Начин на приготвяне:

Филията хляб се накисва във вода. Каймата се омесва с подправките, яйцата настърганите картофи и лук и се прибавя натрошения хляб. Сместа се омесва добре. Добавя се брашното и постепенно започва да се добавя водата, докато стане каша, която да не е нито много гъста нито много рядка. В сгорещено олио се пържат, като с лъжица се изсипва сместа в тигана и се заглаждат.

Може да си направите и чеснов сос към тях: половин кофичка кисело мляко, около 2-3 с.л. майонеза и няколко скилидки чесън, нарязани на ситно.