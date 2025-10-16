ШОКИРАЩО! Перничанка почина при операция в Турция, в смъртния акт пише „естествена смърт“, искат 25 000 евро, за да освободят тялото

48-годишната перничанка Иванка Божидарова Йорданова е починала при планувана операция в клиника в Истанбул. Майката на три момчета без страх е поела пътя до турската столица в края на юли, за да се подложи на планувана операция, за която лекарите там нямали и грам съмнение, че ще завърши повече от успешно.

По думите на съпруга Калоян Михайлов преди около година откриват рак на черния дроб на жена му. Веднага са предприети нужните мерки и Ваня е била подложена на терапия при изтъкнат лекар във ВМА, по думите на който „с тази форма на рак на черния дроб може да се живее“.

„Видяхме реклама на пернишка консултантска фирма. След разговори и консултации по документи и медицински изследвания ни насочиха към турска клиника и техен професор“, разказва мъжът на Ваня.

„Терапията й повлия изключително добре. Тя се чувстваше бодра, пълна с енергия и заредена с позитивни мисли“, споделя мъжът й и уточнява, че вследствие на рекламата на пернишката фирма двамата решават да им се доверят, тъй като много хора отиват на лечение именно в Турция, съобщава HaberBG.net.

Ваня и съпругът й Калоян Михайлов отиват на преглед, като носят предишните изследвания. Според съобщенията проф. д-р С.Й. казал, че първо на Ваня ще бъде приложено медикаментозно лечение, а след три месеца ще последва операция. Ивaнка приема предложението, като за медикаментозното лечение се изискват 20 000 евро, а за операцията – 35 000 евро. През април започва лечението с медикаменти срещу 20 000 евро, като лекарят уведомява, че цената на операцията ще се повиши до 47 000 евро и тя трябва да се извърши незабавно. След като пациентката заявява, че не може да плати сумата наведнъж, плащането се разсрочва.

Съпругът Калоян Михайлов разказва: „По време на всички разговори с лекарите ни уверяваха, че Ивaнка ще се възстанови. Виждах проф. д-р С.Й. няколко пъти в болницата в цивилно облекло, докато операцията продължаваше. На четвъртия час на операцията го видях в коридора и го попитах как върви – той каза, че всичко е наред, но очаква инструменти от друга болница. След това операцията продължи още часове, а след края й Ивaнка беше откарана в интензивното отделение. Съпругата ми имаше тежко кървене и около 03:00 ч. ми съобщиха, че е починала.

Опитвах се да получа повече информация за състоянието й, но персоналът ми казваше, че не могат да ми дадат подробности без плащането на оставащата сума. Останахме да чакаме един ден, докато ни принудиха да подпишем документ за 25 000 евро, за да предадат тялото. Всичко това стана без аутопсия или ясен медицински отчет. Искам да разбера как операцията е била извършена, кой действително е оперирал моята съпруга и защо не са предприети задължителните медицински процедури“, заявява Калоян, цитиран от агенция DHA.

Най-големият от тримата синове на Иванка тръгва за Турция, за да прибере тялото на майка си. Оказва се, че документите не са готови от болницата, а синът й чува съвсем друга версия от лекарския екип – много късно е било за операция!

„Свързах се с консула на България в съседната ни държава, а думите му гласяха: „Страшно много станаха случаите на починали хора от България след посещения на клиники тук, независимо дали с цел лечение, или разкрасителни процедури“. Ето защо ще разнищя случая докрай. Ще входирам молби за разглеждане на случая към външно министерство и всички институции както в България, така и в Турция“, категоричен е мъжът на Ваня.

„Как е възможно да задържат тялото на жена ми и да го ползват като разменна монета“, пита той.

„Разказвам всичко като пряк очевидец на трагедията, която ме сполетя. Операцията не беше животоспасяваща. Думите на нашите лекари и тези в Турция не си кореспондират. Ваня се подложи на нея с цел да се ограничи развитието на рака“, разказва перничанинът.

Към настоящия момент тримата синове на Ваня и мъжът й са подали жалба до Районна прокуратура Истанбул – Анадолу чрез адвокат Шермин Танкут за причиняване на смърт с евентуален умисъл с цел търговска облага и злоупотреба със служебно положение. Той заявява, че проф. д-р С.Й. е публикувал в социалните мрежи снимка с Ивaнка с рекламна цел и че от сина на пациентката е бил принудително подписан документ за плащане на оставащата сума, за да бъде предадено тялото. Танкут твърди, че пациентката може да е била подложена на неправилно медикаментозно лечение.

Семейството също така се съмнява, че органите на Ивaнка може да са били взети, тъй като аутопсия не е била извършена, а смъртният акт посочва „естествена смърт“.

Пред репортер на DHA болничните власти са потвърдили, че проф. д-р С.Й. не е постоянен кадър на болницата, а е действал като гостуващ хирург. Медикът, който в момента се намира в чужбина, е заявил, че пациентката е била информирана за всички рискове, съгласила се е с лечението и операцията е проведена със съгласието й. Той подчерта, че ракът на сънародничката ни е бил сериозен и животът й е бил ограничен.

Относно обвиненията, че е принудил сина й да подпише документа за предаване на тялото за оставащата сума, професорът заявил, че всичко е извършено професионално и че е имал за цел да документира плащането.