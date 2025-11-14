Шокиращо разкритие: „Почти романтичната“ връзка между принц Хари и Кейт Мидълтън е истинската причина за разрива с бъдещия крал Уилям?

Близката връзка между принц Хари и Кейт Мидълтън отново е в центъра на вниманието, след като източници разкриха пред RadarOnline.com, че именно тяхната някогашна близост – и ревността на Уилям заради нея – е един от тайните фактори зад дълбокия разрив между двамата братя.

Почти две десетилетия след кратката раздяла между принц Уилям и Кейт през 2007 г. бивши служители на двореца твърдят, че динамиката между Хари (сега на 41 години) и Кейт (43) е била много по-интензивна, отколкото обществото някога е подозирало.

Спекулации за „почти флирт“, които оставят следи

Бивш кралски служител настоява, че двамата са имали „near-fling“ – „почти връзка“ – и твърди, че Уилям никога не е успял напълно да преодолее ревността си по този въпрос.



Източникът отбелязва: „Напрежението, което възникна тогава, продължава да отеква в настоящия разпад на отношенията между някогашните неразделни братя.“



Разговорите се подновиха след като Грант Херолд – бивш иконом на крал Чарлз – припомни в книгата си The Royal Butler раздялата на Уилям и Кейт през 2007 г.



По думите му: „Разбираха се толкова добре. Помня, че когато принц Уилям и Кейт се разделиха, си мислех, че Хари и Кейт може да се съберат. Бяха толкова близки.“



Той добавя: „Бяха като най-добри приятели. Не би ме изненадало Хари да си е мислел: ‘Тя е красиво момиче, брат ми не я иска – аз бих’. Можеше лесно да се случи. Толкова близки бяха.“

„Естествената лекота“ между Хари и Кейт

Високопоставен източник от двореца признава, че тези твърдения „ударили на болна тема“, защото всички в кралската фамилията знаели, че Хари и Кейт имат „естествена, непринудена близост“, с която Уилям понякога се е борил.



„Уилям винаги е бил по-затворен, докато Кейт и Хари си допаднаха мигновено. Хората го забелязваха – включително и Уилям. При раздялата им той знаеше, че има малък прозорец, в който можеше да се случи нещо.“



Друг източник твърди, че тази близост създавала напрежение далеч преди Меган Маркъл да влезе в картината.



„Уилям никога няма да го признае, но мразеше идеята, че Хари и Кейт биха могли да бъдат двойка. Ревността му не беше романтична – ставаше дума за лоялност, внимание и страх да не бъде засенчен.“

Бивш помощник в двореца потвърждава: „Бяха истински близки – шегуваха се, допълваха си мислите. Разбира се, че подобни спекулации не се харесваха на Уилям. Това посади семе, което така и не изчезна.“

Кейт – мостът, който е държал триото заедно

Хора от близкото обкръжение на Хари твърдят, че отношенията му с Кейт са една от най-болезнените жертви след разрива в кралското семейство след сватбата му с Меган Маркъл през 2018 г. и оттеглянето им от кралските ангажименти през 2020 г.



Приятел на Хари разкрива: „Кейт му беше като сестра. Загубата ѝ в този конфликт го боли повече от разрива с Уилям. Той обвинява дворцовата динамика – но ревността на Уилям заради връзката му с Кейт е също толкова важен фактор.“



Друг източник допълва: „Не е случайно, че отношенията между братята се влошиха най-бързо, когато Хари се почувства изтласкан от тяхното трио. Кейт беше мостът. Когато мостът падна – всичко рухна.“

Уилям помни „историята“

Близък до наследника на трона казва: „Той е отбранителен, горд и помни историята.“



А част от тази история е моментът, в който бъдещата му съпруга и по-малкият му брат са били твърде близки – вероятно много по-близки, отколкото му е било комфортно.

Woman.bg