Шоколадите загорчаха на орлетата, гредите занулиха мача пред един файтон фенове

Шоколадите загорчаха на орлетата, а гредите занулиха мача със „Спортист“ пред един файтон фенове на стадион „Христо Ботев“. Според любителите на статистиката това е бил най-слабо посетеният двубой на „Пирин“ от десетилетия насам. Двата отбора си размениха по едно полувреме. Първото бе за хората на Христо Арангелов, но топката не пожела да посети мрежата на гостите. Начало на серията удари по посока на вратата постави четвърт час след началото Запро Динев, който стреля на сантиметри извън рамката. Малшансът споходи петричанина и в 38-та мин., когато нацели гредата. Същото стори и Божидар Малинов секунди преди почивката. До антракта юношата на благоевградчани Александър Бастунов блокира самоотвержено голов шут на играч в зелено-бяло, капитанът Александър Дюлгеров не сполучи след центриране в пеналта, докато на Красимир Костов се наложи да се намесва само веднъж при удар на Васил Димитров, за да дойдат минутите на тима от Своге през втората част. В крайна сметка на фона на показаното подялбата на точките изглеждаше най-справедливият изход от срещата. Под пиринската рамка се завърна титулярят Кр. Костов, след като предния уикенд при загубата от „Марек“ на вратата бе предпочетен Даниел Стефанов. Денис Бучев пък замени в отбраната трайно контузения Лазар Боянов. Във втори пореден мач в тимовия лист попадна голмайсторът на елитните 18-ки Ивайло Иванов, който не получи игрови минути. Напоследък все по-често взе да влиза от пейката друг от талантите от собствената школа Кристиян Бачев.

Орлетата наредиха 4 последователни мача без пълен успех при два хикса и две загуби. Последната им победа датира от 3 октомври вкъщи срещу „Черноморец“.

„ПИРИН“: Кр. Костов, Бучев, Ал. Дюлгеров, Б. Иванов, Бодуров, Бандев /77-Е. Георгиев/, Динев, Близнаков /57-Ст. Костов/, Вангелов /72-Кр. Бачев/, Малинов, Ивов.

„СПОРТИСТ“: Дебърлиев, Мур, Ал. Бастунов, Балъков, А. Тодоров, Гогов, Нето /90+3-Велинов/, Сп. Георгиев, Де Соуза /57-Ив. Георгиев/, В. Димитров /88-Гелин/, Монтейро.

СТОЙЧО СТОИЦОВ