Топ теми

Шоколадов кекс с плънка от крем сирене

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 357 )

Вижте една интересна интерпретация на класическия кекс – вариант с плънка от крем сирене.

Необходими съставки:

за кекса:

  • 1/2 ч.ч. заквасена сметана (на стайна температура)
  • 2 яйца
  • 1 с.л. разтопено масло
  • 2/3 + 1 с. л. какао на прах
  • 1 ч.ч. бяла захар
  • 2/3 ч.ч. олио
  • 1/3 ч.ч. кафява захар
  • 1/2 ч. л. сол
  • 1 1/2 ч.ч. брашно
  • 1 ч.л. бакпулвер
  • 1/2 ч.л. сода бикарбонат
  • 2/3 ч.ч. горещо сварено кафе

за пълнежа от крема сирене:

  • 220 г крем сирене (на стайна температура)
  • 1 яйце (на стайна температура)
  • 1/3 ч.ч. захар
  • 2 ч.л. екстракт от ванилия
  • 1 ч.л. царевично нишесте

за ганаша:

  • 1/4 ч.ч. + 2 с. л. течна сметана
  • 85 г полусладки или натурални шоколадови капки или ситно нарязан шоколад

Начин на приготвяне:

  1. Включете фурната на 180 градуса. Смесете 1 с.л. разтопено масло с 1 с.л. какао на прах. С получената паста намажете формата за кекса.
  2. Разбийте крем сиренето с миксер за около половин минута. Добавете яйцето и захарта, както и ваниловия екстракт и царевичното нишесте. Разбийте за още 30 секунди, докато получите хомогенна смес. Много внимавайте да не преразбиете.
  3. В купа разбийте олиото, бялата захар, заквасената сметана, кафявата захар, яйцата и солта. Бъркайте до получаване на гладка смес.
  4. Пресейте брашното, какаото, бакпулвера и содата директно в мократа смес и разбийте. Сместа ще е на бучки, това не бива да ви тревожи.
  5. Добавете горещото кафе и разбийте. Сега смеса ще се изглади.
  6. Изсипете около 2/3 от сместа във формата за кекса и загладете, ако е необходимо. С лъжица разпределете сместа с крем сирене върху сместа за кекс, като я центрирате така, че да не докосва стените на формата.
  7. Внимателно изсипете или разпределете с лъжица останалата смес за кекс отгоре, като покривате плънката от крема сирене
  8. Печете около 50 минути, до суха клечка.
  9. Оставете кекса да се охлади за 20-ина минути във формата. След това извадете от формата и оставете на решетка до пълно охлаждане.
  10. Загрейте сметаната за ганаша до горещо, но не врящо състояние. Добавете шоколада и оставете за минута-две. Разбъркайте до хомогенност.
  11. С помощта на лъжица разпределете ганаша върху кекса.
Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *