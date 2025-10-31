Шоколадов кекс с плънка от крем сирене

Вижте една интересна интерпретация на класическия кекс – вариант с плънка от крем сирене.
Необходими съставки:
за кекса:
- 1/2 ч.ч. заквасена сметана (на стайна температура)
- 2 яйца
- 1 с.л. разтопено масло
- 2/3 + 1 с. л. какао на прах
- 1 ч.ч. бяла захар
- 2/3 ч.ч. олио
- 1/3 ч.ч. кафява захар
- 1/2 ч. л. сол
- 1 1/2 ч.ч. брашно
- 1 ч.л. бакпулвер
- 1/2 ч.л. сода бикарбонат
- 2/3 ч.ч. горещо сварено кафе
за пълнежа от крема сирене:
- 220 г крем сирене (на стайна температура)
- 1 яйце (на стайна температура)
- 1/3 ч.ч. захар
- 2 ч.л. екстракт от ванилия
- 1 ч.л. царевично нишесте
за ганаша:
- 1/4 ч.ч. + 2 с. л. течна сметана
- 85 г полусладки или натурални шоколадови капки или ситно нарязан шоколад
Начин на приготвяне:
- Включете фурната на 180 градуса. Смесете 1 с.л. разтопено масло с 1 с.л. какао на прах. С получената паста намажете формата за кекса.
- Разбийте крем сиренето с миксер за около половин минута. Добавете яйцето и захарта, както и ваниловия екстракт и царевичното нишесте. Разбийте за още 30 секунди, докато получите хомогенна смес. Много внимавайте да не преразбиете.
- В купа разбийте олиото, бялата захар, заквасената сметана, кафявата захар, яйцата и солта. Бъркайте до получаване на гладка смес.
- Пресейте брашното, какаото, бакпулвера и содата директно в мократа смес и разбийте. Сместа ще е на бучки, това не бива да ви тревожи.
- Добавете горещото кафе и разбийте. Сега смеса ще се изглади.
- Изсипете около 2/3 от сместа във формата за кекса и загладете, ако е необходимо. С лъжица разпределете сместа с крем сирене върху сместа за кекс, като я центрирате така, че да не докосва стените на формата.
- Внимателно изсипете или разпределете с лъжица останалата смес за кекс отгоре, като покривате плънката от крема сирене
- Печете около 50 минути, до суха клечка.
- Оставете кекса да се охлади за 20-ина минути във формата. След това извадете от формата и оставете на решетка до пълно охлаждане.
- Загрейте сметаната за ганаша до горещо, но не врящо състояние. Добавете шоколада и оставете за минута-две. Разбъркайте до хомогенност.
- С помощта на лъжица разпределете ганаша върху кекса.