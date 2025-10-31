Шоколадов кекс с плънка от крем сирене

Вижте една интересна интерпретация на класическия кекс – вариант с плънка от крем сирене.

Необходими съставки:

за кекса:

1/2 ч.ч. заквасена сметана (на стайна температура)

2 яйца

1 с.л. разтопено масло

2/3 + 1 с. л. какао на прах

1 ч.ч. бяла захар

2/3 ч.ч. олио

1/3 ч.ч. кафява захар

1/2 ч. л. сол

1 1/2 ч.ч. брашно

1 ч.л. бакпулвер

1/2 ч.л. сода бикарбонат

2/3 ч.ч. горещо сварено кафе

за пълнежа от крема сирене:

220 г крем сирене (на стайна температура)

1 яйце (на стайна температура)

1/3 ч.ч. захар

2 ч.л. екстракт от ванилия

1 ч.л. царевично нишесте

за ганаша:

1/4 ч.ч. + 2 с. л. течна сметана

85 г полусладки или натурални шоколадови капки или ситно нарязан шоколад

Начин на приготвяне: