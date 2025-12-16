Шоколадов пудинг с чия

Необходими продукти:
- чия 1/4 чаена чаша
- прясно мляко 1 чаена чаша
- мед 1 супена лъжица
- ванилия 1 брой
- какао 2 супени лъжици
- За украса
- ягоди
- лешници
Начин на приготвяне:
Може да използвате както прясно краве мляко, така и вашето любимо ядково мляко. Въпрос на избор също е и какъв подсладител ще използвате. Може да използвате мед или сироп от агаве, но също така може да заложите на захар или пък еритритол.
В купа изсипвате семената чия, добавяте избрания от вас подсладител, какаото и ванилията. След това към съставките добавяте студеното прясно мляко и много старателно разбърквате, така че съставките да се разпределят равномерно. Така получената смес трябва да престои минимум 4-5 часа, а най-добре е да оставите купата за една нощ в хладилника.
След като семената чия са набъбнали и се е получил шоколадов пудинг, го разпределяте в купички или чаши. Украсявате с плодове по избор, кокосови стърготини и ситно нарязани сурови ядки.