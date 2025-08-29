Шоколадов чиа пудинг с банан и гранола

Необходими продукти

чиа семена – 4 с.л.

– 4 с.л. бадемово или кокосово мляко – 250 мл

– 250 мл какао на прах – 2 с.л.

– 2 с.л. мед или кленов сироп – 2 с.л.

– 2 с.л. банан – 1 бр. (намачкан)

– 1 бр. (намачкан) ванилия – няколко капки (по желание)

– няколко капки (по желание) гранола – 3 – 4 с.л.

– 3 – 4 с.л. банан – 1 бр. за украса

– 1 бр. за украса пресни листа мента – за декорация

Начин на приготвяне



В купа се смесват чиа семената, какаото, млякото, меда, намачкания банан и ванилията. Разбърква се добре и се оставя в хладилник за минимум 4 часа или най-добре за една нощ, за да набъбнат семената и сместа да се сгъсти.

Готовият шоколадов чиа пудинг се разпределя в чаши или купички. Отгоре се поръсва с гранола, украсява се с резени банан и прясна мента./gotvach.bg





