Шоколадов чиа пудинг с банан и гранола

Дата:
от: Готви със Струма
( 350 )

Необходими продукти

  • чиа семена – 4 с.л.
  • бадемово или кокосово мляко – 250 мл
  • какао на прах – 2 с.л.
  • мед или кленов сироп – 2 с.л.
  • банан – 1 бр. (намачкан)
  • ванилия – няколко капки (по желание)
  • гранола – 3 – 4 с.л.
  • банан – 1 бр. за украса
  • пресни листа мента – за декорация

Начин на приготвяне

В купа се смесват чиа семената, какаото, млякото, меда, намачкания банан и ванилията. Разбърква се добре и се оставя в хладилник за минимум 4 часа или най-добре за една нощ, за да набъбнат семената и сместа да се сгъсти.

Готовият шоколадов чиа пудинг се разпределя в чаши или купички. Отгоре се поръсва с гранола, украсява се с резени банан и прясна мента./gotvach.bg



