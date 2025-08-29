Шоколадов чиа пудинг с банан и гранола

Необходими продукти
- чиа семена – 4 с.л.
- бадемово или кокосово мляко – 250 мл
- какао на прах – 2 с.л.
- мед или кленов сироп – 2 с.л.
- банан – 1 бр. (намачкан)
- ванилия – няколко капки (по желание)
- гранола – 3 – 4 с.л.
- банан – 1 бр. за украса
- пресни листа мента – за декорация
Начин на приготвяне
В купа се смесват чиа семената, какаото, млякото, меда, намачкания банан и ванилията. Разбърква се добре и се оставя в хладилник за минимум 4 часа или най-добре за една нощ, за да набъбнат семената и сместа да се сгъсти.
Готовият шоколадов чиа пудинг се разпределя в чаши или купички. Отгоре се поръсва с гранола, украсява се с резени банан и прясна мента./gotvach.bg