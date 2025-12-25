Шоколадът може да повиши мозъчната активност

Учени от Университета „Л’Акуила“ са открили, че какаото и шоколадът могат да подпомогнат по-доброто функциониране на когнитивните функции.



Флавоноидите, които се съдържат в какаовите зърна, са известни с широкия си спектър от ползи за здравето.

Какаото на прах може да помогне за подобряване нивата на холестерола, поддържане на здравословен контрол на кръвната захар и намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания.



Какаото е богато и на теобромин – съединение, известно с противовъзпалителните си свойства и способността си да помага за предпазване от заболявания като сърдечни болести, рак и диабет.



Други изследвания сочат, че какаото и храните, произведени от какао, могат да спомогнат за забавяне на когнитивния упадък, особено при хора с по-висок риск.



В настоящото проучване учените изследват както краткосрочните, така и дългосрочните ефекти на какаовите флаваноли върху различни области на когнитивните функции, включително изпълнителните функции, вниманието, паметта и скоростта на обработка на информацията.



Резултатите показват, че редовната консумация на какао е свързана с подобрение на общата когнитивна функция, повишено внимание, по-бърза скорост на обработка на информацията и по-силна работна памет.



Екипът също така установи, че какаовите флаваноли могат да спомогнат за поддържането на нормална когнитивна функция и да предпазват от временно когнитивно увреждане, причинено от липса на сън при здрави възрастни.



Според изследователите разумната дневна „доза“ какао е приблизително 30-60 грама. Консумацията на повече от това количество може да доведе до прекомерно приемане на калории, което може да неутрализира някои от ползите за здравето.