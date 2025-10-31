Шофирайте внимателно! Променят организацията на движение по АМ „Струма“ в областите София, Перник и Кюстендил

От утре – 1 ноември, до 7 ноември /петък/ за изпълнението на дейности, свързани с подобряване на отводняването, временно ще се променя организацията на движение в отсечка от АМ „Струма“ в областите София, Перник и Кюстендил.

Работите по почистване на облицованите окопи ще се изпълняват между 8 ч. и 16 ч. Ще се работи поетапно в двете платна за движение на автомагистралата между км 0 и 10-и км, в област София, като ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а трафикът ще се осъществява в свободната лента.

В следващите дни същите дейности поетапно ще се изпълняват и от 10-и до 37-и км при п. в. „Долна Диканя“, в област Перник. В участъка за разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и скоростната лента.

Ще се почистват канавки и в участъка от 37-и до 45-и км в област Кюстендил като временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Автомобилите ще преминават в лента, в която не се работи.

Дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.