ШОФЬОРСКА ХИТРОСТ! За да избегнат толкамерите на АМ „Струма” към Сандански, водачи използват отсечката на Е-79 през кресненското с. Долна Градешница

Все повече шофьори започнаха да използват главен път Е-79 в отсечката от Кресна до Сандански, за да избегнат тол камерите, които засичат средна скорост на автомагистрала „Струма“. През кресненското с. Долна Градешница всекидневно преминават десетки автомобили. А през последните седмици трафикът се е увеличил значително.

„Определено да, има повече движение по стария път, който е от тук до Сандански. И най-вече на тежкотоварни камиони. Има увеличение. Не е като преди“, казва местната жителка Гергана.

„Повечето коли оттук минават. Все едно е магистрала… Аз съм тук, на параклиса, всеки ден съм тук и ми прави впечатление, даже децата ги пазим“, коментира и Стоян Станоев.

Причината според местните са тол камерите на автомагистрала „Струма“ в отсечката Дамяница – Сандански. Така, за да избегнат глоба за превишена скорост, шофьорите се насочват по главен път Е-79, който пък минава през селото, съобщи БНТ.

„След като се движиш с нормална скорост и по правилата, защо да заобикаляш? Но явно има хора, които искат да го заобикалят и минават оттук“, добави Гергана.

И Гергана, и съселянинът й Ст. Станоев /сн. 2/ са категорични, че трафикът през Долна Градешница /сн. 3/ е завишен заради избягване на тол камерите на АМ „Струма” /сн. 4/ сн.2 сн.3 сн.4 Няма никакъв смисъл от това заобикаляне, категоричен е пътният експерт Г. Бързаков

„Няма никакъв смисъл от това заобикаляне, защото ако продължат движението си по автомагистралата и спазват ограничителната скорост, дори ще стигнат по-бързо, отколкото ако минават по стария път“, отбеляза пътният експерт Георги Бързаков.

Тол камерите, поставени на вход и изход на отсечката, засичат времето за преминаване на превозното средство. А софтуерът изчислява средната скорост между двете точки. При установено нарушение автоматично се издава глоба за превишена скорост. Затова намаляването преди камерата и ускоряването след това не върши работа.

„Виждаме първо какво се случва като тежки пътнотранспортни произшествия. И всичко това, което се случва, е на база високата скорост. И не виждам смисъл от това да бъдат упоменати къде са тези тол камери. Защото идеята на тол камерата е да се спазва Законът за движение по пътищата… Трябва по такъв начин да шофират шофьорите, че тол камерите да не са някакво страшилище за тях, а просто да ги чувстват като средство за контрол“, допълни Георги Бързаков.