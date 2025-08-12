Шофьор, заловен с фалшива книжка край с. Кулата, осъден за 1 ден на 1 г. пробация

Шофьор от Горна Оряховица, представил фалшива книжка на петрички гранични полицаи, бе осъден за един ден. 40-годишният Д.И. бил спрян за проверка на 7 август около 03,15 часа в района на граничен пункт при с. Кулата от служители на ГПУ – Петрич. Граничните полицаи изпълнявали функционалните си задължения в състав на автопатрул, проверяващ лица и автомобили. Шофьорската книжка на Д.И. им се сторила съмнителна, поради което извършили допълнителна проверка на представения документ. След справка в служебната база данни на МВР било установено, че свидетелството за управление, издадено на 17.02.2023 г. в София на името на 40-годишния шофьор от Горна Оряховица е неистинско.

Шофьорът е задържан и привлечен като обвиняем за това, че съзнателно е ползвал фалшив документ за самоличност, което е престъпление по чл. 316, пр. 1 от НК. Той веднага се е признал за виновен и след съгласуване с адвокат пожелал да сключи споразумение с прокуратурата да изтърпи по-леко наказание – пробация. По силата на договорката в продължение на 1 година му се налагат 3 пробационни мерки. Първата е задължителна регистрация по настоящ адрес, като 2 пъти седмично ще се подписва в Пробационната служба. Втората предвижда задължителни периодични срещи с пробационен служител, и третата – да положи 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото.

Споразумението е одобрено на 8 август от съдия Сузана Полизоева от Районен съд – Петрич. Фалшивата шофьорска книжка е иззета и е изпратена на СДВР – София за унищожаване.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





