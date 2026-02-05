Шофьор на 78 години с комоцио след удар в стълб в Перник

Перничанин на 78 години е пострадал, самокатастрофирайки с лек автомобил. Инцидентът е станал вчера около 15:30 ч. на кръстовището на улиците „Ставропол“ и „Йордан Благоев“. Лек автомобил „Опел“, управляван от жител на областния град, самокатастрофирал, удряйки се в стоманобетонен стълб, собственост на електроразпределителното дружество. В резултат на сблъсъка стълбът е повреден напълно. Шофьорът е транспортиран за преглед в МБАЛ „Р. Ангелова“, където е установено, че е с комоцио. Отказал лечение и бил освободен. Образувано е бързо производство и процесуално-следствените действия продължават.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА