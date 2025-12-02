Шофьор от Якоруда уби възрастна пешеходка и избяга от местопроизшествието

28-годишен водач от Якоруда блъсна и уби пешеходка, след което избяга.

В късния следобед вчера в Районното управление в Септември е получен сигнал за блъсната жена на пешеходна пътека на главния път, който преминава през беловското село Момина Клисура.

Драмата се е разиграла в късния следобед вчера на главния път, преминаващ през беловското село Момина Клисура. Сигналът за инцидента е подаден в РУ-Септември, като незабавно на място са изпратени полицейски и медицински екипи. За съжаление, лекарите от „Спешна помощ“ само са констатирали смъртта на 73-годишната пешеходка, която е местна жителка.

Непосредствено след удара, водачът на автомобила не е спрял, за да окаже помощ, а е напуснал мястото на катастрофата и е направил опит да се укрие. Това е наложило предприемането на незабавни и мащабни издирвателни действия от страна на органите на реда.

За установяването и задържането на избягалия шофьор е сформиран специализиран екип. В него са се включили криминалисти от РУ-Септември, сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и отдел „Разследване“ при ОДМВР-Пазарджик. За случая незабавно е уведомен и дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик, под чийто надзор се води разследването.