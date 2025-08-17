Шофьор самокатастрофира край петричкото село Михнево, преминаващ водач се отзова на помощ, но попадна в задръстване и звъня на 112

Около 16:48 часа днес в района на с. Михнево, общ. Петрич е самокатастрофирал лек автомобил. Преминаващ водач е спрял и качил пострадалия водач на автомобила и го транспортирал до болницата в Петрич, но се оказало, че трябва да транспортира пострадалия до болнично заведение в Благоевград. На АМ “ Струма“ в района между с. Струмяни и гр. Кресна е попаднал в задръстване, при което е потърсено съдействие на тел. 112 за по-бързо придвижване до болничното заведение на лице, което се нуждае от медицинска помощ. Незабавно се отзовават патрулиращи с мотор полицейски служители на ОДМВР-Благоевград, които помагат автомобила да излезе от задръстването, след което той сам е транспортирал пострадалото лице до болница „Пулс“ в Благоевград.





