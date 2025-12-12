Шофьор със служебен автомобил блъсна пешеходка на кръстовище в Брезник

Възрастна жена пострадала при пътнотранспортно произшествие.

Инцидентът е станал на 11 декември около 11:36 ч., на кръстовището на улиците „Славянска“ и „Д-р Йордан Стефанов“ в гр. Брезник. 84-годишна жена е била блъсната от лек автомобил, който напуснал мястото на произшествието.

Пострадалата е прегледана първоначално във филиала за спешна помощ в Брезник, а впоследствие – в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник. Установени са фрактура на дясна китка и хематом в областта на главата. Жената е отказала хоспитализация.

Малко след инцидента в РУ – Брезник се е явил извършителят – 65-годишен местен жител, управлявал служебен лек автомобил „Фолксваген“. Направените бързи тестове за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, под ръководството на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА