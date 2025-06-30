Шофьор с над 2 промила помля две коли в Перник

Пиян шофьор, ударил с автомобила си две паркирали коли е задържан от служители на ОДМВР – Перник. Инцидентът е станал тази нощ около 01, 55 ч.на ул. „Отец Паисий“ в областния град. Лек автомобил „Хонда“, управляван от 58-годишен перничанин ударил последователно две паркирани коли – „Форд“ и „БМВ“. Пристигналите на място полицаи изпробвали за алкохол с техническо средство 58-годишният мъж. Дрегерът отчел 2, 23 промила в издишания въздух. Задържан е за до 24 ч. и е образувано бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





