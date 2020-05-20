Шофьор от Сандански с 3-месечен стаж в шеметна каскада

Около 22,45 часа на сух асфалтов път на улица „Борис Сарафов“ в Сандански е регистрирано ПТП. Лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от 20-годишен мъж от Сандански, който е с 3-месечен стаж като водач, движейки се с несъобразена скорост, се блъска в паркиран в дясно л.а. „Тойота РАВ4“, а след това се удря последователно в паркирани в ляво лек автомобил „Фолксваген Пасат“ и товарен автомобил „Ивеко“. Полицейски екип е посетил местопроизшествието, при което няма пострадали, но са нанесени големи материални щети, и са извършили оглед. Пробите на водача за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. В РУ Сандански е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал.1 от НК.

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