Щабът към МВР се събра на спешно заседание заради усложнената обстановка в страната.

„В три области Бургас, Монтана и Перник – в някои общини има въведени бедствени положения. Още тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика щаба и беше въведен плана при бедствия по точка наводнения“ – това заяви Тони Тодоров – зам.-министър на МВР.

За съжаление потвърждаваме информацията за един загинал човек, „който се е намирал в подземно помещение, негово работно място и просто не е бил уведомен за случващото се“.

Тодоров поясни, че се издирва един човек – работник багерист, който се издирва на Елените.

В района на Елените не разполагаме с метеорологични станции. По данни от съседните станции интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Река там няма. Там има няколко сухи дерета. Информацията е, че интензивен дъжд за кратко време, предполагаемо количество – между 200-250 л/кв.м. Това съобщи Манол Генов на извънреден брифинг.

„Още днес съм разпоредил проверка главна „Черноморска басейнова дирекция“ да видим дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на т.нар. сухо дере, са били съгласувани с Басейнова дирекция“, съобщи министърът на Министерството на околната среда и водите Манол Генов.

Министерството на туризма проверява виновни за стихийното бедствие са неадекватното строителство или местната власт.

Министърът на туризма Мирослав Боршош е разпоредил проверка на областния управител да направи проверка на курортното селище – по какъв начин, как са издавани разрешителни за строеж на хотелите. Дали някой от тези строежи би могло да доведе до подобни бедствия.

Военноморските сили са в готовност за спасителни лодки.

Още днес Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще бъде изпратена на място, за да се установи дали има отклонения в строителство и от одобрените общи устройствени планове на общините.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов в Министерския съвет по повод наводнението в курортното селище „Елените“.

Проверка за това как са издавани разрешителни за строеж на хотелите в курортните селища и дали някой от тези строежи по някакъв начин би могъл да доведе до подобно бедствие е разпоредил и министърът на туризма Мирослав Боршош.

Ще се изясни дали става въпрос за много тежко стихийно природно бедствие, което трудно може да бъде контролирано, или причината е неадекватност от страна на местната власт, добави министърът на туризма.