Ще се пренапишат ли учебниците! Има косвени доказателства за съществуването на 9-та планета в Слънчевата система

След като Плутон беше прекласифициран като планета джудже, почти всички се съгласиха, че в Слънчевата система има 8 планети. Учените обаче казват, че може би е време да се пренапишат учебниците.

Ново проучване предполага, че в покрайнините на Слънчевата система може да се крие таен свят, пише Dailymail,. По-конкретно, изследователи от Принстънския университет са нарекли тази планета „Планета Y“. Смята се, че е с размерите на Земята и има скалиста повърхност.

Учените откриха възможното съществуване на тази планета, след като забелязаха, че 50 обекта в пояса на Кайпер са наклонени под необичаен ъгъл. Това е регион от ледени тела отвъд Нептун. „Започнахме да търсим обяснения за наклона, различни от планета, но открихме, че там наистина трябва да има такава“, каза водещият автор д-р Амир Сирадж.

След като Плутон беше елиминиран от списъка с планети, астрономите, търсещи девета планета, се фокусираха върху пояса на Кайпер. Смята се, че този пръстен от ледени обекти, астероиди и планети джудже отвъд Нептун е останал от образуването на осемте планети.

Всички потенциални планети в този далечен регион, получават много малко слънчева светлина, което ги прави изключително трудни за наблюдение със стандартен телескоп. Но учените вярват, че могат да открият следи от тези скрити светове, като наблюдават влиянието им върху други тела в пояса на Кайпер.

Изданието припомня, че през 2016 г. астрономите от Калифорнийския технологичен институт Майк Браун предложиха „хипотезата за Планета Девет“, твърдейки, че движението на обектите в пояса на Кайпер може да бъде причинено само от огромна и много далечна „Планета X“. Сирадж обаче смята, че може да има друг кандидат за Планета Девет, но той се крие много по-близо до нас.

Ако съществува, „Планета Y“ би била скалиста планета с маса между тази на Земята и Меркурий. Това би я направило много по-малка от Планета X, друга предполагаема планета, налична в нашата слънчева система, за която се смята, че е газов гигант с маса 10 пъти по-голяма от тази на Земята. Обикаляйки 100-200 пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Земята, „Планетата Y“ е и много по-близо до нас от „Планетата X“, за която се смята, че обикаля 400 пъти по-далеч от Слънцето, отколкото Земята.

Въпреки това, на това разстояние „Планетата Y“ би била изключително слаба и трудна за откриване. По подобен начин изследователите прогнозират, че орбитата на Планетата Y вероятно е наклонена с приблизително 10 градуса спрямо орбиталната си равнина, което прави откриването ѝ много трудно.

Забележително е, че теорията за „Планетата Y“ не изключва съществуването на „Планетата X“. Това означава, че в Слънчевата система може да има до 10 планети. Макар че „Планетата Y“ е правдоподобно обяснение за наклонените орбити на обектите от пояса на Кайпер, без данни от наблюдения няма твърди доказателства.

Това обаче скоро може да се промени благодарение на обсерваторията „Вера Рубин“, която току-що започна да фотографира небето с най-големия цифров фотоапарат в света. Учените очакват тази обсерватория да открие хиляди нови обекти, включително „Планетата X“ и „Планетата Y“, ако те наистина съществуват.