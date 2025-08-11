Ще строят параклис на Седемте рилски езера

Ще се строи параклис на св. Иван Рилски на Седемте рилски езера. Идеята е от поне 40 години, каза за БНР архирейският наместник на Дупница отец Георги Паликарски. Вече се предприемат съответните процедури пред Министерството на околната среда и пред ръководството на НП „Рила“ за издаване на разрешително.

Екоактивисти обаче са против.

Вече е определено и мястото на бъдещия храм – до новопостроената сграда на информационния център на НП „Рила“ и до спасителната служба. Параклисът няма да е голям, по-скоро ще е параклис – заслон, коментира отец Паликарски.

Намерението за православен храм на Седемте езера със сигурност ще получи благословията и на Светия Синод. Особено, след като преди седмица за втори път на езерата се качи патриарх Даниил и освети водите при езерото Бъбрека.

Негово светейшество изрази становище за осезателното присъствие на привърженици на Бялото братство там – това, което се случва, не е канонично, св.Иван Рилски е покровител на Рила, той е осветил планината – не Петър Дънов, каза патриархът.

Зелените са против в Национален парк „Рила“ да бъде изграден малък православен параклис като символ, че там е живял в отшелничество Свети Йоан Рилски.

„Национален парк Рила е защитена природна екосистема и е достояние на всеки български гражданин независимо дали вярва или не вярва в някой Бог

Всякакви религиозни засебвания на части от парковете с национално значение, каквито са Рила, Пирин и Централен Балкан, е абсолютно неприемливо. Природата не е място за религиозни противопоставяния“ пише Тома Белев във Фейсбук.

От десетилетия районът на Рилските езера през целия август е окупиран от Бялото братство – последователи на Петър Дънов. Всяка година по това време там се стичат между 2000 и 3000 поклонници – българи и чужденци. Около езерата Бялото братство изгражда лагери, където участниците пребивават – живеят, хранят се и провеждат окултни тайнства. Съществуващата хижа „Седемте рилски езера“ трудно поема този човешки натиск, още повече че в района няма пречиствателна станция. На 19 август се очаква при езерото Бъбрека няколко хиляди души да танцуват Паневритмия и да посрещнат изгрева на слънцето.

Смята се, че тези ежегодни струпвания на хора, заедно с над 100-те коня, които качват багаж на участниците, оказват сериозен негативен натиск върху крехката екосистема около езерата. Въпреки това зелените НПО никога не са били категорично против празнуването на Новата слънчева година от Бялото братство в Национален парк „Рила“.

Буди недоумение как една скромна християнска постройка ще унищожи природата на Рила планина – и то на фона на безбройните пожари, изпепелили хиляди декари гори, пише ekonovini.bg.





