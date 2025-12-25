Топ теми

Щолен за Коледа

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 346 )

Необходими продукти:

  • 1 кг брашно
  • 175 г масло
  • 124 мл. прясно мляко
  • 100 г захар
  • 50 мл. ром
  • 250 г стафиди
  • 160 г бадеми
  • 100 г сушени червени боровинки
  • 50 г лимонови корички
  • 50 г портокалови корички
  • 1 лимон
  • 40 г прясна мая
  • сол
  • 5 г ванилия
  • за овалване:
  • пудра захар
  • масло

Начин на приготвяне:

Стафидите се накисват в рома за няколко часа. Прясното мляко леко се затопля и към него се добавя брашно, захарта и маята. Оставят се да шупне.

Брашното се пресява два пъти и към него се добавя захарта, солта, маслото и шупналата смес. Омесва се меко тесто като за питка, покрива се и се оставя да удвои обема си.

Ядките са нарязват, разбъркват се с отцедените стафиди, сушените боровинки, цитрусовите корички и подправките. Разбърква се.

Тестото се омесва още веднъж, добавят се ядките и плодовете, отново се премесва, покрива се и се оставя да втаса на топло. Щом е готово, се оформя на продълговато парче и се оставя още малко да втаса.

Фурната се загрява на 200 градуса и щоленът се пече около 15 минути на силна фурна, а след това около 30 минути на 170 градуса. След като се охлади, коледният сладкиш се намазва с разтопено масло и се поръсва с пудра захар.

