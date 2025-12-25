Щолен за Коледа

Необходими продукти:
- 1 кг брашно
- 175 г масло
- 124 мл. прясно мляко
- 100 г захар
- 50 мл. ром
- 250 г стафиди
- 160 г бадеми
- 100 г сушени червени боровинки
- 50 г лимонови корички
- 50 г портокалови корички
- 1 лимон
- 40 г прясна мая
- сол
- 5 г ванилия
- за овалване:
- пудра захар
- масло
Начин на приготвяне:
Стафидите се накисват в рома за няколко часа. Прясното мляко леко се затопля и към него се добавя брашно, захарта и маята. Оставят се да шупне.
Брашното се пресява два пъти и към него се добавя захарта, солта, маслото и шупналата смес. Омесва се меко тесто като за питка, покрива се и се оставя да удвои обема си.
Ядките са нарязват, разбъркват се с отцедените стафиди, сушените боровинки, цитрусовите корички и подправките. Разбърква се.
Тестото се омесва още веднъж, добавят се ядките и плодовете, отново се премесва, покрива се и се оставя да втаса на топло. Щом е готово, се оформя на продълговато парче и се оставя още малко да втаса.
Фурната се загрява на 200 градуса и щоленът се пече около 15 минути на силна фурна, а след това около 30 минути на 170 градуса. След като се охлади, коледният сладкиш се намазва с разтопено масло и се поръсва с пудра захар.