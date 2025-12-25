Щолен за Коледа

Необходими продукти:

1 кг брашно

175 г масло

124 мл. прясно мляко

100 г захар

50 мл. ром

250 г стафиди

160 г бадеми

100 г сушени червени боровинки

50 г лимонови корички

50 г портокалови корички

1 лимон

40 г прясна мая

сол

5 г ванилия

за овалване:

пудра захар

масло

Начин на приготвяне:

Стафидите се накисват в рома за няколко часа. Прясното мляко леко се затопля и към него се добавя брашно, захарта и маята. Оставят се да шупне.

Брашното се пресява два пъти и към него се добавя захарта, солта, маслото и шупналата смес. Омесва се меко тесто като за питка, покрива се и се оставя да удвои обема си.

Ядките са нарязват, разбъркват се с отцедените стафиди, сушените боровинки, цитрусовите корички и подправките. Разбърква се.

Тестото се омесва още веднъж, добавят се ядките и плодовете, отново се премесва, покрива се и се оставя да втаса на топло. Щом е готово, се оформя на продълговато парче и се оставя още малко да втаса.

Фурната се загрява на 200 градуса и щоленът се пече около 15 минути на силна фурна, а след това около 30 минути на 170 градуса. След като се охлади, коледният сладкиш се намазва с разтопено масло и се поръсва с пудра захар.