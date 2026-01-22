Щракане на коляното: Защо се получава пукане?

Безобидна форма на щракане на коляното, известна в медицината като крепитация, възниква поради малки въздушни мехурчета, задържани в ставната течност. Тези мехурчета се освобождават по време на движение, произвеждайки пукащ или щракащ звук. Този вид щракане на коляното е често срещан по време на ежедневни действия като ходене, навеждане или изкачване на стълби.

Когато няма болка, подуване, скованост, нестабилност или затруднено огъване, щракането обикновено не е причина за безпокойство. Често то е резултат от естествено движение на сухожилие или връзка по костта. Коляното, като една от най-сложните и функционални стави в тялото, постоянно поддържа телесното тегло и позволява движение. С течение на времето фактори като прекомерна употреба, леки наранявания, износване на хрущяла или свързана с възрастта дегенерация могат леко да променят начина, по който функционира коляното, но безвредният крепитус не уврежда ставата.

КОГАТО ЩРАКАНЕТО НА КОЛЯНОТО СИГНАЛИЗИРА ЗА СКРИТ ПРОБЛЕМ

Щракането в коляното трябва да се приема сериозно, ако е съпроводено с болка, подуване, ограничено движение или нестабилност. Тези симптоми могат да показват по-сериозни състояния, включително:

Разкъсвания на менискуса, които влияят на амортизацията в коляното

Травми на връзките, които нарушават стабилността

Нарушения на пателарното проследяване, при които колянната капачка не се движи плавно

Ранен остеоартрит, причиняващ дегенерация на хрущяла и триене в ставите

Тези състояния нарушават подравняването и гладката функция на коляното, създавайки шум по време на движение, който е нещо повече от безобидно пукане.

Щракване на коляното: Диагноза, нехирургични лечения и хирургични възможности за здраве на ставите

За да се установи причината за щракането в коляното и да се оценят евентуални структурни увреждания, лекарите могат да препоръчат рентгенови снимки или ЯМР сканирания. Образната диагностика помага за визуализиране на хрущялните, сухожилийните и костните структури, за да се определи дали е необходима допълнителна интервенция. Правилната диагноза е от решаващо значение за предотвратяване на прогресията и ефективно управление на дискомфорта.

Нехирургични възможности за лечение на щракане на коляното

При повечето леки случаи консервативното лечение може да облекчи симптомите и да възстанови функцията на коляното:

Физиотерапия и укрепващи упражнения за подобряване на стабилността на ставите

Противовъзпалителни лекарства за намаляване на болката и отока

Промени в начина на живот, като например поддържане на здравословно тегло и коригиране на нивата на активност

Тези подходи помагат за поддържане на коляното, намаляване на триенето и минимизиране на дискомфорта без инвазивни процедури.

Защо коленете ви болят повече през зимата: Ето как студът ги засяга и какво можете да направите веднага

Един от най-честите въпроси, които си задаваме, когато времето започне да се разваля е: „Защо ме болят коленeтe, когато е студено?“. Болката в ставите може да се появи по различни причини, но често е симптом на нараняване или заболяване. Предлагаме ви кратък обзор на често срещани причини и как можете да се справите с тях.

ЗАЩО СЕ ПОЯВЯВА БОЛКА В КРАКАТА ПРИ ПО-СТУДЕНО ВРЕМЕ

Можете да изпитате болка във всяка част на тялото си, но дискомфортът от промяната на времето се появява главно в бедрата, коленете и глезените.

Ако прекарвате повече време в упражнения на студено, ще окажете по-голям натиск върху ставите, носещи тежестта. Болката, която чувствате, може да е причинена от ограничен приток на кръв към ставата или промени в налягането.

В някои случаи отговорът е очевиден, тъй като проучванията показват, че хората с артрит обикновено изпитват болки в ставите, когато времето стане студено.

Някои други теории предполагат промени в атмосферното или барометричното налягане, което се отнася до теглото на въздуха, което намалява при студено време. Този спад на барометричното налягане може да окаже натиск върху вашите стави, карайки нервите да предават сигнали за болка.

Друга теория предполага, че синовиалната течност във вашите стави се сгъстява при ниски температури, причинявайки скованост на ставите и болка при студено време.

Известно е също, че през по-студените месеци тялото се опитва да спести повече топлина и изпраща повече кръв към органите в средната част на тялото ви, като сърцето, белите дробове и храносмилателните органи. В резултат тялото ви изпраща по-малко кръв към краката, коленете, ръцете, раменете и други стави. Този намален приток на кръв кара кръвоносните съдове в ставите да се стесняват, което прави областите по-сковани и студени и причинява болка и дискомфорт.

Това обяснение се отнася само за болката, която изпитвате, докато сте навън. Такава болка се увеличава значително, когато сте активни или когато оказвате натиск върху ставите на краката си, като например при бягане.

Както можете да видите, има много теории, които обясняват това явление, но въпреки тях няма категорична теория, която да обяснява първопричината.

КАКВО МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА НАМАЛИТЕ БОЛКАТА В КРАКАТА ПРИ СТУДЕНО ВРЕМЕ

Стоенето на топло може да помогне за намаляване на болките в ставите. Някои начини да останете затоплени и да избегнете болки в краката в студено време са:

Правете упражнения, които ви загряват

Изпълнявайте упражнения, които стимулират сърдечно-съдовата ви система, като увеличават притока на кръв към мускулите и повишават телесната температура.

Облечете се по-дебело

Носете подходящи дрехи, които ви предпазват от студа, особено когато спортувате навън. Докато тялото ви се затопля, можете да свалите някои дрехи, ако е необходимо.

Не спирайте изведнъж да тренирате

Това ще предотврати стягането на мускулите и схванатите стави, ще поддържа оптимален кръвен поток и ще поддържа темпото и мотивацията ви да продължите.

Разтегнете мускулите

Веднага след тренировка направете малко мускулно разтягане, за да намалите стягането, което се появява веднага след продължително упражнение.

Останете вътре в много студени дни

Ако трябва да спортувате всеки ден, тренирайте на закрито, когато зимата е сурова.

Освен това можете да управлявате симптомите чрез здравословни навици, някои от които включват: