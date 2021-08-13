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Щракнаха белезници на 54-г. мъж, опитал да запали 4 автомобила в Кюстендилско

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от: Събития
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Снощи около 20.40 ч. 54-годишен мъж от с. Багренци е разлял запалителна течност между 4 автомобила, паркирани в селото и опитал да ги запали. Пристигналият полицейски екип на място е установил, че щети по автомобилите не са нанесени, 54-годишният мъж е установен и задържан с полицейска заповед в ареста на РУ Кюстендил. При извършените процесуални действия в дома му са открити и иззети 2 туби и шише със запалителна течност. По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

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