Юбилеен авторски концерт събра бивши и настоящи студенти, докторанти и почитатели на проф. д.изк.н. Йордан Гошев на камерната сцена в ЮЗУ

Юбилеен авторски концерт на проф. д.изк.н. Йордан Гошев събра негови студенти, докторанти и почитатели, препълнили Камерна сцена 2 на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Събитието бе част от XVIII национален студентски фестивал на изкуствата и израз на уважение и признателност към проф д.изк.н. Й. Гошев, който е изтъкнат композитор, пианист и педагог. Неговият творчески и житейски път бе представен от проф. д.н. Иванка Влаева, която подчерта приноса му към българската музикална култура и израстването на редица млади таланти.

Моменти от юбилейния авторски концерт /сн. 1, 2, 3/ сн.3 Пастармаджиев и зам. декана доц. Д. Захариева

В концерта участваха бивши и настоящи студенти и докторанти на проф. Гошев, които с вдъхновение изпълниха негови авторски произведения. Сред тях прозвучаха „Пътеки от листа“ и „Пейзаж в сиво“ от цикъла „10 скици за пиано“ в изпълнение на Анастасия Трайкова, „Калейдоскоп“ из сюитата „Есенни нюанси“ с интерпретацията на Милена Илиева, „Светлини и сенки“ от същата сюита в изпълнение на Деян Соколов, „Капричио за отминалите дни“, представено от Ангелина-Огняна Гочева и Стефан Далчев, както и „Изгубени в звуците“ за пиано, изпълнено от Иван Стоилков. Финалът на концерта бе поверен на Милена Томанова и Цветомира Съботинова (пиано) заедно с Трайчо Методиев (тъпан), които представиха ефектната творба „Интродукция и танц“ за пиано на четири ръце и тъпан.

Деканът на Факултета по изкуствата доц. д-р Валери Пастармаджиев отправи приветствие към юбиляря, изразявайки признателност за неговата дългогодишна творческа и педагогическа дейност. Възпитаниците на проф. Гошев му поднесоха подарък в знак на уважение и обич, а от името на Факултета по изкуствата заместник-деканът доц. д-р Диана Захариева връчи цветя и благодари за вдъхновението, което професорът продължава да споделя с младите музиканти.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА