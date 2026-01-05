„Югозападна сила“ коледният шампион на турнира в Петрич с 6 от 6, прибира 1500 лв. от наградния фонд, за индивидуалните призьори бутилка с марково уиски

„Югозападна сила“ е коледният шампион по минифутбол в турнира за купата на община Петрич. Силоваците на Ивайло Хаджигаев-Куман първи се записаха за участие в състезанието, после първи се появиха на терена в увертюрния мач срещу „Беласица 08“ и закриха надпреварата след 6 последователни победи, последната от които с категоричното 5:1 срещу „Дълбошница“ на финала. Първата част на решителната битка приключи с минимален аванс за хората на Куман, осигурен от Г. Джиков /17/. Съкварталците бързо върнаха гола чрез Б. Хаджиев /22/, но после „Силата“ се развихри и попаденията заваляха с автори Ил. Манчев /24, 37/, Я. Каранушков /28/ и Ал. Вангелов /35/. В малкия финал „Вихър“ /Кавракирово/ се наложи с 3:1 срещу „Бела Ол Старс“. Екскапитаните на комитите С. Бояджиев /6, 29/ и Кр. Шапкаров /36/ трасираха пътя на вихрите към бронзовите медали, почетно за звездите се разписа Д. Александров /7/. На церемонията по закриването зам. кметът Борислав Коларов връчи на първенците купата, златните отличия и финансов бонус в размер на 1500 лв. Вицешампионите се утешиха с 1000 лв., кавракировци си тръгнаха с 500 лв., докато четвъртите получиха ваучер на стойност 350 лв. Всички отбори бяха почетени с възпоменателни купи и постери със снимките на 16-те тима, включили се в надпреварата.

Зам. кметът Б. Коларов връчва шампионската купа на капитана на силоваците Андон Митрев

Двата отбора финалисти след края на решителния сблъсък за трофея /сн. 2/, който се игра пред препълнените трибуни на „Арена Петрич“ /сн. 3/

Директорът на „Септември“ /Сим/ награди MVP на турнира А. Шамкалов Местната футболна гордост Б. Рупанов връчи голмайсторския приз на Ил. Манчев Асът на „Вихър“ Б. Иванов получи статуетката за „Вратар №1“ от името на В. Диров



Не бяха подминати и индивидуалните призьори. Доскорошният играч на „Беласица“ Аспарух Шамкалов от състава на „Дълбошница“ бе провъзгласен за „Най-полезен играч“, Васил Диров /“Вихър“/ спечели номинацията за „Най-добър вратар“, а 10-те точни изстрела на Илиян Манчев от „Югозападна сила“ му донесоха признането за „Голмайстор №1”. Освен тематични статуетки тримата получиха и по бутилка марково уиски.

СТАНЧО СТАНЧЕВ