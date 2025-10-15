Югозападът с общи концепции за финансиране по европейски програми! Над 100 млн. лв. очакват общините в Пиринско и образователни институции да реализират мащабни инвестиционни намерения

С три мащабни концепции Югозападът се обединява да кандидатства за инвестиции от европроекти. Те бяха представени днес в Благоевград на обществено обсъждане от Областния информационен център. Две от идейните разработки са с водеща община Кюстендил, а при третата лидерството е на община Сандански.

Обединени общините Кюстендил, Благоевград, Симитли, Кочериново и ЮЗУ „Н. Рилски“ ще се борят за над 32 млн. лв. финансиране, като заложените дейности по програма „Региони в растеж“ са най много. Те включват саниране на многофамилна сграда в община Кочериново с инвестиция от 1 млн. лв., като общината е готова да поеме 5% от финансирането, аналогична дейност за 1,1 млн. лв. е в община Симитли, основен ремонт и модернизация на физкултурен салон и спортна площадка в сградата на Спортното училище в Кюстендил за 1 млн. лв., изграждане на нова сграда на детска градина до 8 СУ в жк „Ален мак“, която ще поеме филиалите на детските градини, разположени в блокове в квартала, и преустройство и основен ремонт на Център за работа с деца на ул. „Явор“ 8 в жк „Еленово“ в Благоевград на обща тойност 10 млн. лв., осигуряване на медицинска апаратура за сърдечни и онкозаболявания за нуждите на общинската онкоболница „Св. Мина“ за 300 000 лв., изграждане на нова социална услуга за обгрижване на възрастни с трайни увреждания чрез строителство на нова сграда с капацитет 12 места за 5 млн. лв. в община Благоевград, за 8,7 млн. лв. се предвижда цялостен ремонт на общинския блок 43 в жк „Еленово“, основен ремонт на апартаментите, освободени от детските градини, както и на общинската сграда на ул. „Ал. Стамболийски“.

По програма „Научни изследвания и иновации“ се залага създаване на експериментална среда за научно-изследователска дейност в сферата на мониторинга в управлението на климатичните промени от екип на ЮЗУ на стойност 2,5 млн. лв. По програма „Образование“ очакват инвестиции в размер на 750 000 лв. за реинтегриране в образователната система и популяризиране на необходимостта от учене и придобиване на квалификация за лица над 16 г. в Благоевград, за 750 000 лв. създаване на връзка на образованието с пазара на труда и развитие на дуалната система на обучение. По програма „Околна среда“ се очакват инвестиции от 750 000 лв. за дейности „Активен живот за възрастните хора“ за насърчаване на участието им в местни инициативи и „Достъп до социални и здравни услуги и преодоляване на негативни обществени нагласи, насочена към ромското население и хора с риск от социално изключване, на стойност 248 000 лв.

Зам. кметът по интегрирано планиране и регионално развитие на община Кюстендил Николай Дочев заяви, че идеята за партньорство на двата областни центъра – Благоевград и Кюстендил, е провокирана от желанието да се създадат предпоставки за по-добро развитие на целия Югозападен регион. „Надяваме се да получим добра оценка, за да реализираме заложените дейности и така да създадем предпоставки децата ни да останат да живеят тук“, каза той на общественото обсъждане.

Втората концепция отново е с водеща община Кюстендил и е на обща стойност 36 млн. лв.

По програма „Развитие на регионите“ в нея се залага саниране на 12 многофамилни сгради в Кюстендил за 10 млн. лв. със собствено участие на общината от 450 000 лв., обновяване на сградата на ЕГ „Д-р Петър Берон“, включително и физкултурния салон за 4,8 млн. лв., закупуване на мобилни кабинети за профилактика и информационна дейност за нуждите на кюстендилската болница, които ще ползват и общините Невестино, Бобошево и Трекляно с очаквана инвестиция от 1 млн. лв., 5 млн. лв. за изграждане на социален център в общността за резидентна грижа на възрастни хора в с. Шишковци, 10 млн. лв. за строителство на сграда за социално жилищно настаняване в кв. „Румяна войвода“ и преустройство със същата цел на общинска сграда на ул. „Иларион Макариополски“ с общ капацитет за настаняване на 68 домакинства, изграждане на Център за ранно детско развитие в подкрепа на деца и техните родители на 3-я етаж в сградата на бившето сиропиталище в Благоевград за 2 млн. лв.

По програма „Научни изследвания, иновации и дегитализация за интелигентна трансформация“ се залагат 737551 лв. за внедряване на високотехнологично лабораторно оборудване за нуждите на Институт по земеделие – Кюстендил и подкрепа на практическото обучение на ученици и млади специалисти. 1,3 млн. лв. са очакваните инвестиции по програма „Образование“. Те включват съвместни междуучилищни инициативи с цел изграждане на приобщаваща среда с участието на ученици от ПГ по селско стопанство и ЕГ в Кюстендил на стойност 600 000 лв. и въвеждане на пробно стажуване на ученици в партниращо предприятие и провеждане на смесени обучения в дуална система в Кюстендил с очаквано финансиране от 700 000 лв. Малко над 1 млн лв са очакваните инвестиции по програма „Околна среда“. От тях 100 000 лв се залагат за възстановяване на коритото на р. Банщица в района на с. Жабокрът. По програма „Развитие на човешките ресурси са заложени малко над 1 млн. лв. очаквано финансиране. 565 000 лв от тях за за обучение и наемане на медицински персонал за мобилните кабинети за профилактика за Кюстендил и 500 000 лв. за услугите, които ще се предоставят в рамките на 2 години в бъдещия център на 3-я етаж в бившето сиропиталище в Благоевград.

Зам. кметът на Кюстендил Николай Дочев изрази надежда на публичното обсъждане в Благоевград подготвените предложения да получат добра оценка и финансиране

Третата концепция, в която водеща община е Сандански с партньори Петрич, ЮЗУ „Н. Рилски“, ПГИ – Благоевград и фондация, регистрирана в гр. Правец, е с обща стойност 35 млн. лв.

Инвестициите по програма „Развитие на регионите“, които се очакват да са най-мащабни – 28,3 млн. лв. Те включват изграждане на старчески дом за 5,8 млн. лв., строителство на нова общинска сграда с 10-14 апартамента за настаняване на хора в риск, социално слаби и външни специалисти, в това число и облагородяване на улиците около нея – „Стефан Стамболов“ и „Солидарност“, всичко за 6 млн. лв., обновяване на здравни кабинети и оборудването им в селата Склаве, Катунци, Петрово, Поленица, Дамяница и Ново Делчево за 2,97 млн. лв., 508 400 лв. за аналогична дейност в община Петрич, касаеща здравната служба в с. Първомай и по-малки села в общината, инвестиция от 10 млн. лв. в образователната инфраструктура на 4 ОУ, ПТГ, Спортно училище в Сандански и ОУ в с. Склаве, както и 2,9 млн. лв. за ремонти на сградата и благоустрояване на района на благоевградската Икономическа гимназия. По програма „Научни изследвания и иновации“ ЮЗУ кандидатства за финансиране от 586 740 лв. Инвестициите по програма „Образование“ се очаква да са 1 050 000 лв. Те включват 300 000 лв. за насърчаване на процеса на образователна десегрегация в Сандански и Кресна и 750 000 лв. за ограмотяване на навършили 16 г., но отпаднали от образователната система в Сандански. 4,3 млн. лв. са инвестициите, които се залагат по програма „Околна среда“, по която се предвижда укрепване на коритото на река Санданска Бистрица и изграждане на пътеки за разходка. Инвестициите по програма „Развитие на човешките ресурси“ са за създаване на социално предприятие в сферата на озеленяването, в което да се наемат лица в неравностойно положение, заложените средства са 586 740 лв. и активиране на възрастните хора в Сандански за по-дълго участие на пазара на труда, насърчаване към доброволчество и включване в местни инициативи и др. със заложени 160 000 лв. от фондация, регистрирана в гр. Правец.

10 са подадените концепции от общините в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София област, към МРРБ по процедурата за концепции за интегрирани териториални инвестиции 2 и всички те са преминали успешно първото сито за административно съответствие и допустимост. За Благоевградска област одобрените концепции са общо 5 и по тях в момента текат обществени обсъждания, които ще се състоят във всички по-големи общини, информираха от Областния информационен център. Резултатите от тези обсъждания ще се обобщят в доклад, който ще се изпрати на специално сформиран за целта съвет в МРРБ. Разширен състав на този съвет предстои да даде финална оценка на концепциите и преди края на годината се очаква регионалното министерство да обяви списъка на одобрените за финансиране дейности.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА