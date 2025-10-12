Южнокорейката Суми Ким избра да живее в Благоевград заради близостта с Рилския манастир, където е кръстена преди 6 г.

Преподавателката представи картини от народната живопис Минхуа, свири на джангу и почерпи с оризово вино и сладки в Деня на корейската азбука

Преподавателката в 3 български университета Суми Ким от Южна Корея избра Благоевград, за да представи част от фолклорното наследство на родината си. Арт презентацията по повод Деня на корейската азбука се състоя в известна частна галерия, в която бяха изложени картини от народната живопис Минхуа. Суми Ким посвири на традиционния ударен инструмент джангу, чиито ритми привлякоха вниманието на минувачите. Чаровната корейка почерпи всеки, който се спря, с оризово вино и оризови сладки с пожеланието „Геомбе“, или „Наздраве“, на фона на корейска музика.

Събитието в четвъртък вечерта беше прелюдия към съвместния безплатен концерт на корейски музиканти и ансамбъл „Пирин“, който ще се състои в събота в читалището. Организира го Суми Ким, единствената южнокорейка, която живее в Благоевград. Избрала да се установи тук, защото харесва града и природата, а освен това е наблизо Рилският манастир, където се е кръстила преди 6 години.

„Помня датата – 3 ноември 2019 г., на която монахът Макарий ме кръсти като православна християнка. Преди това бях протестантка”, сподели пред репортер на „Струма“ корейката от Сеул, чиято усмивка не слиза от лицето.

Говори добре български, защото е от 20 г. в България. Завършила е Националната музикална академия в София, специалност „Пиано“, където среща бъдещия си съпруг Андрей от Враца, който е неин състудент. Суми завършва магистратура и се отдава на пианото и класическата музика. Става и преводач, като от услугите й се ползват големи енергийни и търговски фирми. Дълго време е културен аташе на корейското посолство. После става независим културен мениджър и постоянно организира междукултурни събития, като кани артисти от Корея, както и туристи, които да посещават България или, както тя го определя – реализира „културен туризъм“.

Пак по нейна инициатива в Южна Корея гостуват български композитори и музиканти, като за първи път в Сеул е представено творчеството на проф. Панчо Владигеров. Освен културен медиатор между двете държави, Суми преподава корейски език в 3 български университети.

„Три пъти седмично пътувам до София, Варна и Бургас, за да преподавам на студентите“, разказва Суми. Тъй като често е на път, си купила гарсониера в Благоевград близо до автогарата. В свободното си време пътува до Рилския манастир.

Преди 6 години научила за Международния етнофестивал в град Рила, инициатор на който била нейната преподавателка Даниела Дикова. Тя й предлага да обучава безплатно деца в малкото планинско градче и Суми веднага се съгласява, защото доброволчеството е нейна кауза.

Признава, че жените в Южна Корея полагат грижи да изглеждат красиви, но най- много държат на чистотата.

„Ако някой си позволи да изхвърли боклук на улицата, веднага се докладва в полицията и се плащат големи глоби. При нас отпадъците се събират разделно. Всеки в дома си събира отделно в чували и имаме различни дни, в които идват да ги вземат. Например в сряда се събира хартията, в петък – пластмасата”, обяснява Суми Ким за порядките в Южна Корея, която е лидер в Азия както във високите технологии, така и в опазването на околната среда. Красотата и естетиката са издигнати в култ, доказателство за което са цветните улици, които се появяват само след дъжд, като целта е хората да са усмихнати, а не потиснати.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА