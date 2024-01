Южнокорейка, докторант в ЮЗУ, 4 г. изследва речните екосистеми в родината си и в България, успешно апробира труда си пред специалисти

Редовната докторантка към катедра ГЕООС /География, екология и опазване на околната среда/ в Природоматематическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Джиюнг Парк (Jiyoung Park) премина процедура на успешна предварителна апробация на своя дисертационен труд „Ecological status of model lotic ecosystems from South Korea and Bulgaria”. В продължение на 4 години Джиюнг, чиито научни ръководители са доц. д-р Емилия Варадинова и доц. д-р Лидия Сакелариева, прави сравнителен анализ между екологичния статус на речните екосистеми в Южна Корея и България, а сега вече в завършен вид представи труда си пред специалисти. Заседанието ръководи доц. д-р Емилия Патарчанова, която акцентира на успешната изследователска и научна дейност на докторантката. Т.нар. „вътрешна защита“ се проведе в разширен състав, като в заседанието се включиха и специалисти от Българската академия на науките, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и др.

Моменти от „вътрешната защита“, на която докторантът от Южна Корея Джиюнг Парк представи 4- г. си изследване за речните екосистеми



Научните ръководители и членовете на научното жури оцениха високо добросъвестната работа на Джиюнг Парк, постигнатите резултати и придобитите от нея компетенции по време на обучението й в докторската програма. Всички пожелаха успех на докторантката и одобриха насочването й към отчисляване и публична защита.

В катедра ГЕООС са се дипломирали и се обучават и други международни докторанти от различни държави, сред които Гърция, Македония и Сърбия.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

