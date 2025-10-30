ЮЗУ „Неофит Рилски“ с четири отличия в първите годишни награди на Националната агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) връчи за първи път годишни отличия за добри практики „Наука – Висше образование – Бизнес и общество“.

Събитието се състоя в аула „Максима“ на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) и бе част от инициативите по повод 30-годишния юбилей от създаването на НАОА. С този форум aгенцията постави началото на създаването на каталог на добри практики, чиято цел е да осигури по-широка видимост на постиженията на висшите училища и научните организации, както и да насърчи споделянето на успешни взаимодействия между науката, образованието, бизнеса и обществото – потребителите на научни резултати и квалифицирани кадри.

В първото издание на инициативата участваха 14 висши училища и четири научни институции, които представиха общо 137 добри практики.

Оценяването беше извършено от Консултативния съвет на НАОА по критерии като обществена значимост, иновативност, устойчивост и ангажираност на бизнеса и студентите.

Награди бяха присъдени в шест категории, като всяка от тях отличава конкретен аспект на връзката между науката, образованието и обществото.

Представителите на Югозападния университет /сн. 1/ начело със зам. ректора по образователни дейности – бакалавърски програми и акредитация, проф. д-р Вяра Кюрова по време на церемонията /сн. 2/ Заслужените отличия



Югозападният университет „Неофит Рилски“ беше отличен в четири категории.

Престижната първа награда в категорията „Практика за ангажиране на студенти и млади учени“ университетът получи за практиката „Организиране на съвместни научни форуми и състезание по български език“.

Второ място в категориите „Институционална инициатива за устойчиво развитие на висше училище“ и „Инициатива за учене през целия живот“ бе присъдено за практиките „Компетенции в иновативни екоенергийни технологии“ и „Иновативни подходи на обучение и образование“.

В категорията „Партньорство висше училище – бизнес“ трето място бе присъдено за практиката „Подкрепа на обучаемите за участие в модни ревюта“.

Плакетите и грамотите бяха връчени на заместник-ректора по образователни дейности – бакалавърски програми и акредитация, проф. д-р Вяра Кюрова и ръководителя на катедра „Туризъм“ проф. д-р Мария Станкова.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА