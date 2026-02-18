ЮЗУ „Н.Рилски“ и Тракийският университет в Одрин разширяват академичното си партньорство с акцент в областта на здравните науки

В рамките на официална визита ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград проф. д-р Николай Марин се срещна с ректора на Тракийския университет в Одрин проф. д-р Мустафа Хатиплер.

В хода на срещата бяха обсъдени конкретни възможности за съвместна работа със специален акцент върху партньорството в областта на здравните науки. Сред водещите теми бяха прилагането на технологии, базирани на изкуствен интелект в образователния процес, дигиталната трансформация на обучението, както и разработването на съвместни образователни и научноизследователски инициативи.

Ректорът на ЮЗУ проф. Н. Марин и колегата му от Тракийския университет в Одрин проф. М. Хатиплер

Участниците в срещата



Двете страни изразиха обща позиция, че интегрирането на иновативни технологични решения в академичната среда ще допринесе за повишаване качеството на обучението, разширяване на научното сътрудничество и утвърждаване на международната видимост на университетите.

В срещата участваха проф. д-р Ахмет Музафер Демир, проф. д-р Мустафа Тан, проф. д-р Ейлем Байър, проф. д-р Седат Юстюндаг, проф. д-р Иванка Станкова, както и представители на административното ръководство.

По време на визитата ректорът проф. Хатиплер бе официално поканен да присъства на тържествените прояви по повод 50-годишнината от създаването на Югозападния университет, които ще се състоят на 11 май.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА