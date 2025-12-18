ЮЗУ „Н. Рилски“ с бронзов дубъл и голмайсторски приз на университетските шампионати по футзал

ЮЗУ „Неофит Рилски“ постигна престижен бронзов дубъл и спечели голмайсторски приз на университетските шампионати по футзал, които се проведоха в базата на НСА „Васил Левски“. Избраниците на наставника доц. Валери Цветков и помощник-треньора ст. преп. Стоян Стоянов направиха малък подвиг след 7 мача за 2 дни в конкуренцията на 15 мъжки отбора по пътя към третото място.

Бронзовите медалисти на ЮЗУ при мъжете (сн. 1) и жените (сн. 2)



Жребият ги изпрати в предварителна група с Великотърновския университет, Пловдивския университет и Висшето транспортно училище в София. Благоевградчани преминаха ситото в компанията на колегите си от старопрестолния град, а силният тим на пловдивчани остана извън борда. На 1/4 финалите ЮЗУ елиминира УНСС (Сф) с 5:4 след дузпи. В редовното време резултатът бе 1:1, но формацията на най-големия ВУЗ в Югозапада показа здрави нерви и майсторство от бялата точка и реализира 4 пъти поред. Съперникът сгреши при 2 от изпълненията си и петият опит на тима от Пиринско не беше нужен.

А. Шопска получава статуетката за стрелец №1 от бившия ректор на НСА проф. Л. Димитров



По същия сценарий вървеше и битката за място на финала с Академията на МВР, ала в края на редовното време бъдещите полицаи успяха да вкарат за 2:1, което остави ЮЗУ с бронз. Над всички в отбора на доц. Цветков и ст. преп. Стоянов бе капитанът на челника в Югозападната Трета лига „Струмска слава“ Александър Аспарухов. Рамо до рамо с него лидерските си качества демонстрираха асът на „Пирин“ (Рз) Благой Родов, халфът на „Банско“ Руслан Иванов и орлето Румен Сандев. Трети са и дамите на ЮЗУ, чиято състезателка Антонина Шопска, сега част от северномакедонския „Саса“ (Каменица), заслужи голмайсторския приз на турнира.

ИВАН ДЕЛЧЕВ