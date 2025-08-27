ЮЗУ обяви прием на документи за обучение по магистърски програми

Прием на документи за обучение по магистърски програми от зимния семестър на учебната 2025/2026 година обяви ЮЗУ „Н. Рилски“. За предстоящата академична година в най-голямото висше училище има действащи 145 магистърски програми в 28 професионални направления. Наред с утвърдените в областта на педагогическите науки, филологията, правото, икономиката, общественото здраве, спорта, изкуствата в редовна и задочна форма на обучение, се предлагат и такива в дистанционна форма, като: Геопространствено разузнаване и анализи,

Мениджмънт и икономика на околната среда, Регионален мениджмънт и градска икономика, Социална логистика, Корпоративна сигурност, Технологично предприемачество, Аутсорсинг и киберсигурност.

Кандидатите за обучение по образователно-квалификационна степен „магистър“ трябва да имат завършено висше образование „бакалавър“ или „магистър“ или „професионален бакалавър“. За обучение срещу заплащане се изисква успех от дипломата за завършено висше образование, не по-нисък от „Добър”. Средният успех се изчислява на базата на средния успех от семестриалните изпити и успеха от държавните изпити.

Срокът за подаване на документи е до 23 септември 2025 г.

Документи се подават при секретаря на съответния факултет.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „магистър“ за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





