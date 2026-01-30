ЮЗУ преподавателката и дизайнер гл. ас. Р. Рангелова участва в модния форум „Вечер на стила“

Преподавателката в Катедрата по изобразително изкуство към Факултета по изкуствата на Югозападния университет в Благоевград гл. ас. д-р Росица Рангелова взе участие в организираната от Академията за мода „Вечер на стила, посветена на 120-годишнината на великия френски дизайнер Кристиан Диор“, с чието име се свързва стилът New Look (нов облик, нова външност). Тя бе поканена от председателя на Академията за мода и инициатор на вечерите на стила проф. д.н. Любомир Стойков, а събитието се състоя в столична галерия, където гостите се насладиха на предложенията на дизайнерите, вдъхновени от водещата тема.

Д-р Р. Рангелова с проф. Л. Стайков и съпруга си Н. Рангелов

ЮЗУ преподавателката при участието си на форума

Дизайнерите и моделите по време на вечерта на стила

Споделяйки впечатленията си от естетиката и новаторството на Кристиан Диор, носителката на „Златна игла“ д-р Росица Рангелова изтъкна: „Като малко дете Диор е изключително увлечен както от цветните лехи на родния си дом, така и от каталозите с цветя, които го заобикаляли и възбуждали въображението му. Тази негова страст към флоралните елементи и форми се оказва водеща през целия му професионален път”.

На събитието присъстваха специални гости от културните, артистични, научни и бизнес среди, както и чуждестранни гости от Китай, Русия, Украйна и др.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА