ЮЗУ студентката В. Томова се класира за основната схема в Синсинати

Първата ни ракета Виктория Томова, която през есента ще бъде третокурсничка в ЮЗУ „Н. Рилски“, се класира за основната схема на турнир в Синсинати (САЩ) с награден фонд 5 152 599 долара. 30-годишната софиянка победи с 6:4 6:1 вчера Елза Жакемо (Фр), а в първия кръг от квалификациите разгроми с 6:2, 6:1 представителката на домакините Луиза Чирико. Откриващият сет бе доста оспорван, като двете състезателки до шестия гейм си размениха по един пробив за равенство 3:3. След това Томова загуби разиграване при свой сервис, но направи мощно изригване с три поредни гейма. Жакемо спаси четири сетпойнта, но на петия се провали и българката поведе. Това даде импулс в играта на Томова, която заби пет поредни гейма, с което на практика реши мача в своя полза и просто изчакваше логичния край. Французойката записа почетен гейм, но силите й не стигнаха за повече и Вики затвори частта с 6:1. Двете си размениха по един ас, като Жакемо направи цели осем двойни грешки. Тя показа добра защита на моменти, въпреки колебливия втори сет, и успя да спаси 11 брейк точки от 16 възможности, които имаше Томова.

В първия кръг от основната схема я очаква 59-ата в класацията на WTA Ан Ли (САЩ). Двете играха веднъж до момента. През юни 2024 г. в битка за титлата на турнира във Валенсия американката се наложи с 6:3, 6:4. Ако В. Томова вземе реванш, тя ще срещне във втория кръг поставената под №32 в схемата Даяна Ястремска (Укр), която почива на старта. В третия кръг потенциална съперничка на българката е световната №2 Кори Гоф (САЩ). С представянето си до момента Виктория си осигури 30 точки за световната ранглиста, където е 105-та.

ИВАН ДИМИТРОВ






