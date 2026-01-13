ЮЗУ студентката В. Томова с невероятен обрат в квалификациите на „Аустрелиън Оупън“

Студентката на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Виктория Томова записа първата българска победа на тазгодишния “Аустрелиън Оупън” с невероятен обрат над Бернарда Пера (САЩ) с 1:6, 6:4, 6:0. Най-добрата ни тенисистка спечели 2 от началните 11 гейма в мача, но до края даде само един. Досега Вики имаше 2 загуби от бившата представителка на топ 30, ала този път демонстрира невероятно присъствие на духа и довърши съперничката си в експресен 17-минутен решителен сет. Пера направи близо 4 пъти повече уинъри от нашата сънародничка (31 срещу 8), но допусна 55 непредизвикани грешки, които наклониха везните към Томова, чийто следващ двубой от пресявките е със словачката Виктория Хрунчакова (№219 в света). Откриващият сет се превърна в същинска наказателна акция на Пера, която налагаше непосилно високо темпо за родната ни представителка и я проби 2 пъти подред. Американката се измъкваше на два пъти от 15:40 във втората част и изглеждаше като почти сигурна победителка, водейки с 3:1. Тогава 30-годишната софиянка някак измъкна следващото си подаване от брейкбол пасив и постави началото на умопомрачителната серия.

ИВАН ДИМИТРОВ



