Юношата на „Беласица” Хр. Бахтарлиев става треньор на младите вратари в Академията на ЦСКА

Петричанинът Христо Бахтарлиев започва работа в Академията на ЦСКА, стана ясно вчера. 40-годишният бивш футболист, който притежава вратарски лиценз „Б“, ще тренира следовниците си под рамката от набор 2010/11 г., възможен вариант е и формацията 2008/09 г., но това ще се уточни днес.

Христо Бахтарлиев в ЦСКА и като част от екипа на Д. Моралес



„Пътят понякога прави кръг. Днес този кръг ме връща там, където вече част от живота ми е минал, в ЦСКА. Място, което ме е изградило и което никога не е напускало мислите ми. Завръщането ми тук е осъзнат избор и сбъдната мечта, за която съм чакал дълго и съм работил целенасочено. Приемам тази отговорност с уважение към емблемата и с ясното разбиране, че доверието се доказва всеки ден – с работа и дисциплина! Не начало. Завръщане. Отговорност. Отдаденост. Само ЦСКА“, с този емоционален пост и снимка под тризвездната емблема ознаменува новото си назначение Хр. Бахтарлиев. Той е юноша на ЦСКА, през сезони 2002/03, 2003/04 и 2004/05 тренира с първия състав и е в групите за мачовете и макар че не записва официален дебют за тима, печели шампионска титла на България за сезони 2002/03 и 2004/05. Освен за армейците се състезава за родния „Беласица“, „Монтана“, „Вихрен“, „Калиакра“, „Малеш“ (Микрево), отново „Беласица“, „Пирин“, гръцките „Етникос“ (Газороу) и „Диагорас“ и ЦСКА 1948. Юношески и младежки национал на България. След период в мъжкия отбор, Ицо тренираше талантите, кандидати за пост №1 от ДЮШ на комитите, преди в управленския мандат на Герасим Заков да стане отново част от спортно-техническия щаб на първия отбор в екипите на наставниците Даниел Моралес, Христо Господинов и първите дни на Живко Желев. С Г. Заков си тръгна от петричкия клуб и сега се завръща в тима от Борисовата градина.

СТАНЧО СТАНЧЕВ