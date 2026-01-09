Юношата на „Интер“ В. Митев дебютира в националния хандбален тим с поражение от Турция

Юношата на „Интер“ (Бл) Валентин Митев направи своя дебют в националния отбор на България по хандбал с поражение от Турция в предварителните квалификации за европейското първенство през 2028 г. Нашите паднаха с 35:37 (14:16) в Шумен и ще трябва да надскочат себе си на реванша в Орду в неделя. Благоевградският състезател, който от началото на сезона се подвизава в редиците на челника в люксембургския шампионат „Берхем“, беше използван само в защита и нямаше възможност да отбележи гол.

В. Митев (вдясно) преди дебюта си с националната фланелка

Благоевградчанинът (вляво) се представи успешно в защита



Откритието на треньорката Софка Арабаджиева започна сред титулярите и до края на първото полувреме бе от най-сигурните помощници на вратаря Николай Петров. След почивката В. Митев получи по-малко игрово време, ала участваше и в атаките на нашите. В заключителните секунди турците обаче пресякоха негов пас и отбелязаха последния гол в мача. Най-резултатен от домакините бе Кристиан Василев с 8 попадения, 7 вкара Светлин Димитров, а 6 пъти се разписа Енгинджан Хюсеин. Днес избраниците на наставника Илиян Василев пътуват за Свиленград, утре потеглят за Истанбул, а от там летят за Орду.

ИВАН ДЕЛЧЕВ