Юноша на „Македонска слава/Пирин 1922“ пое на пожар болярите преди визитата им на Стадиона на мира в Перник

Юношата на „Македонска слава/Пирин 1922“ Иван Иванов-Русия пое на пожар закъсалия „Етър“. За последно специалистът водеше елитния ЦСКА 1948, но от февруари насам е на борсата за безработни. Болярите започнаха настоящата кампания начело с Живко Желев, който хвърли оставка „по лични причини“ на третия кръг от началото след две постни равенства и едно поражение. В мача срещу „Янтра“ във вторник виолетовите изведе тандемът местни легенди Илиян Киряков-Марин Стефанов, което не помогна дори за точка, за да се стигне до назначението на Русия, който ще дебютира още тази неделя на пейката на търновчани при визитата им на Стадиона на мира в Перник срещу „Миньор“. 37-годишният спец започна да трупа треньорски стаж в периода 2021-2023 г. в академията и втория тим на „Славия“, след което в мъжкия футбол ръководи „Чавдар“ /Етрополе/ и авиаторите, базирани в Бистрица, беше и асистент в представителната селекция на родината в мандата на Младен Кръстаич.

Шефовете на „Етър“ презентираха вчера по обяд новия наставник с пространна визитка.

„Ръководството на „Етър“ – Велико Търново има удоволствието да обяви назначаването на Иван Иванов за нов старши треньор на мъжкия представителен отбор. Решението беше взето от Управителния съвет на клуба. Иван Иванов е доказан професионалист с богат опит в българския футбол както като състезател, така и като треньор. Като футболист той се утвърди като един от най-стабилните защитници на своето поколение, носил екипите на водещи клубове у нас и в чужбина, както и на националния отбор на България. Кариерата му започва в „Пирин” – Благоевград, където показва силна игра и бързо привлича вниманието на големите клубове. Следват успешни периоди в ЦСКА, с който печели титли и трофеи, „Локомотив” – Пловдив и „Берое”, както и международни изяви в отбори като „Базел” (Швейцария), „Партизан” – Белград (Сърбия), „Панатинайкос” (Гърция) и „Алтай” (Турция). Иванов е и дългогодишен национал на България, носил капитанската лента. Футболист № 1 на България за 2013 г. Футболната му кариера завършва именно на стадион „Ивайло“ с екипа на „Етър” – клубът, с който той отново е свързан днес, но вече в ролята на старши треньор. След края на състезателната си кариера Иванов се посвещава на треньорската професия, където демонстрира амбиция, дисциплина и съвременен подход, преминавайки обучения и специализации, за да изгради модерна и конкурентна визия за играта. Назначаването на Иван Иванов е символично завръщане у дома. Той е човек с авторитет, международен опит и лидерски качества, който ще вдъхне нова енергия на отбора и ще обедини нашата общност. Управителният съвет вярва, че под негово ръководство „Етър” ще върви уверено напред. Назначението му начело на „Етър” е част от стратегията на клуба за развитие и дългосрочна стабилност. Очакванията са с опита си да изгради боеспособен и модерен отбор, който да радва феновете на виолетовите“, написаха от клуба, преди да представят официално на стадион „Ивайло“ бъдещия предводител, който след това проведе първата тренировка с болярите.

ТОНИ КИРИЛОВ






