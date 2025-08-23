Юноша на орлетата в „Банско“ готов да влезе в обувките на ветерана Вл. Златинов

„Банско“ гостува в неделя на дубъла на „Септември“ в София с проблеми, свързани с отбранителния вал. Централният защитник Йордан Лечов страда от болки в десния прасец, които се появиха при победата срещу „Костинброд“ миналата седмица, когато бе изваден принудително от игра след едва четвърт час от началото и през седмицата водеше занимания на облекчен режим. Бранителят попадна в групата за мача, но едва ли ще започне като титуляр. Опция за негов заместник в стартовия състав е привлеченият през лятото от „Пирин“(Благоевград) Костадин Маринополиев. Все още се възстановява вратарят Атанас Тъпигьозов, а в тимовия лист компенсира отсъствието му Кирил Ангушев, който също пристигна наскоро от Благоевград. За момента под рамката се разчита основно на ветерана Абди Абдиков. Своя дебют очаква най-късно дошлият Илия Дамбов. За място в стартовите 11 вместо неостаряващия Владислав Златинов заявка даде с гола си за победата над костинбродци Лазар Еринин.

В лагера на домакините с контузия е Йоан-Александър Христов, готов да го замести е Елеан Добревски. Петър Пейчев може да бъде предпочетен пред Тони Славчев, който не задоволи в предишния мач с „Пирин“ /ГД/.

ВАСИЛ БОРИСОВ






