Юноша на ЦСКА с бизнеси в България и ОАЕ е новият „месия“ на орлетата, за начало калкулира 35 000 евро приход от УЕФА (ОБНОВЕНО)

М. Занев номиниран за треньорския мостик, договорът на легендата П. Михтарски изтече, вратарят Кр. Костов остава

Юноша на ЦСКА от заможна фамилия е новият собственик на орлетата. Поредният „месия“ на благоевградския футбол е 35-годишният предприемач с бизнеси у нас и в Обединените арабски емирства в областта на недвижимите имоти и ежедневните услуги Адриан Юриев. Преговорите за прехвърляне на акциите от съсобствениците Георги Спасов и Милен Стефанов бяха финализирани вчера и скрепени с подписите на двете страни за сдаване на властта. Още с влизането си на „Дъбравска“ 1 А. Юриев може да калкулира 35 000 евро приход от УЕФА. Толкова ще прибере всеки отбор от нашенската Втора лига за участието на българските тимове в европейските клубни турнири. Сумата бе гласувана вчера на срещата в БФС между ръководството на централата, шефа на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов и представители на съставите от родния елит.

Адриан Юриев



„Аз и миналата година поздравих отборите от Първа лига, защото волята е на 100 процента тяхна, защото могат и да не отделят солидарни средства от УЕФА за отборите от Втора лига. В някои държави не го правят, в други дават 5%, 7%, а при нас 17%. За мен нашите отбори от Първа лига са изключително солидарни. Благодарение на решението от това плащане, което ще бъде през март месец – 3 520 000 евро, за един клуб от Първа лига ще има 200 000 евро, а за клуб от Втора лига – 35 хиляди евро. Плащанията са според ранглистата на държавите в УЕФА, като се очакват още едни 30% през лятото, когато дял ще получат отборите от „В“ група, които от миналата година нямат право на подобни средства. По волята на колегите им от Първа лига и съгласувано с БФС обаче ще бъдат заделени пари и за аматьорите без вторите и третите отбори“, поясни Ат. Караиванов.

Манол Занев Красимир Костов Петър Михтарски



За треньорския мостик на „Пирин“ е номиниран наставникът на елитните 18-ки Манол Занев. Изтече договорът на легендата Петър Михтарски, който беше в ролята на консултант на досегашните босове, а в последните няколко есенни кръга, след освобождаването на Христо Арангелов, водеше орлетата от скамейката и под негово ръководство тимът показа вдъхновени и силни игри. Склонен да продължи да бъде под рамката е титулярният страж Красимир Костов, който е един от малкото опитни футболисти, останали лоялни към клуба.

СТОЙЧО СТОИЦОВ