Юношите на „Виктори Благоевград“ отборни вицешампиони на държавното в Боровец

Състезателите на „Виктори Благоевград“ станаха вицешампиони в държавното отборно първенство по класически шахмат за юноши до 18 г., което завърши в курорта Боровец вчера. Възпитаниците на треньора Марин Атанасов събраха 8 мач-точки – с 2 по-малко от златния медалист „Славия“. С бронза се окичи „Спартак Плевен XXI” (6 мт). Благоевградчани и софиянци побеждаваха наред и водеха в класирането преди последния кръг, когато се изправиха едни срещу други. Там по-големият опит на белите си каза думата и те спечелиха с 3:1, което им донесе и титлата. Успеха на „Виктори“ изковаха Боян Михайлов, Николай Златков, Адриан Митушев, Денислав Благоев и Владимир Шопов. По-малките им клубни съекипници са пети при децата до 10 г., а дебютантът на държавни първенства „Мехомия“ (Разлог) е девети до 14 г. Вчера следобед стартираха шампионатите по ускорен шахмат, където с тимове до 10 и до 14 г. се включи и „Капабланка 97“ (Дупница).

ИВАН ДЕЛЧЕВ






