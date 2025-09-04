Юношите на „Виктори Благоевград“ поведоха с 3 от 3 на държавното в Боровец

Юношите на „Виктори Благоевград“ спечелиха 3 поредни победи на държавното отборно първенство по класически шахмат в Боровец и водят в класирането с пълен актив от 6 мач-точки. Възпитаниците на треньора Марин Атанасов надиграха последователно в турнира до 18 г. ЦСКА с 2,5:1:5, „Сините камъни“ (3:1) и „Плевен ХХI” (4:0). Безгрешни до момента са и състезателите на „Славия“, с които благоевградчани играят в последния пети кръг. Сред надеждите до 10 г. тимът от областния център на Пиринска Македония заема последната пета позиция с 1 мт преди последното си изпитание днес. В проявата до 14 г. участва абсолютният дебютант „Мехомия“, който е първият представител на Разлог в държавни шампионати. Избраниците на наставника Мартин Кацарски са шести с 1 мт.

Лидерът на благоевградчани Б. Михайлов (сн. 1) и Ст. Котев (сн. 2) търси път към победата на първа дъска с черните фигури

След приключването на първенството по класически шахмат, трите отбора от Пиринско продължават в надпреварите по рапид и блиц.

ИВАН ДЕЛЧЕВ





