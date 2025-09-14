Юношите на „Пирин“ (ГД) надиграха класически „Беласица“ в Петрич

Юношите младша възраст на „Пирин“ (Гоце Делчев) победиха с 3:0 като гости връстниците си от „Беласица“ на старта на футболното първенството в зона „София“ (U17). Съперниците предложиха равностоен двубой на изкуственото игрище край Гимназията, но пропуските на петричките нападатели, гарнирани с добрите изяви на неврокопския страж Иван Малаков и 100-процентовата ефективност пред гола на гостите, обусловиха класическата разлика. След като играчите на „Бела“ на няколко пъти не успяха да превземат вратата на опонентите си, последва категоричен отговор отсреща. Пиринци, водени от младия Йордан Спасов, заместил въпрепятствания титулярен наставник Виктор Шишков, поведоха в 44-та мин., когато петричкият рефер Стефан Коемджиев отсъди дузпа за нарушение срещу Йосиф Панов в пеналта.

Неврокопчани /сн. 1/ тръгнаха с класика на гости на „Беласица“ /сн. 2/ в зоналното първенство за юноши до 17 г.



Потърпевшият стреля в средата на вратата от бялата точка за 1:0. Малко след подновяването на играта през втората част Фернандо Жозе удвои аванса на тима отвъд Папаз чаир. Талантът, чийто баща е португалец и работи като коафьор в Гоце Делчев, засече с крак флангово центриране и за втори път матира 15-годишния Васил Кятипов. Докато младите комити продължаваха с неуспешните опити да пробият Ив. Малаков, последния гол в мача вкара отново Жозе в 61-та мин. Тогава българинът с иберийска кръв бе изведен на добра позиция от съотборник и от воле намери петричката мрежа. След този увертюрен успех неврокопчани заеха 3-то място в класирането, отстъпвайки по голова разлика на водача „Пирин“ (Благоевград), тръгнал с мощно 8:2 срещу „Вихрен“ на базата в с. Рилци и подгласника „Кюстендил“, който на стадион „Странджата“ в областния център спечели с 5:0 дербито с „Велбъжд“. 4-ти се наредиха юношите на „Банско“, които удариха „Марек“ на помощното игрище на ст. „Бончук“ с 2:0. Последният мач от встъпителния кръг между „Миньор“ и „Орлетата“ (Благоевград), игран в пернишкия кв. „Димова махала“, не завърши 1:1.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





