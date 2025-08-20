Юношите на Симитли извъртяха четириголов хикс с кюстендилци, ветераните в очакване на тигрите

Юношите старша възраст на „Септември“ /Сим/ извъртяха четириголово реми 2:2 с „Кюстендил“. Спарингът се състоя на „Арена Крупник“, а след равенството треньорският тандем начело на домакините Тихомир Костурков и Дани Тошев похвали подопечните си за вложеното старание и тактическата дисциплина. Двата гола на симитличани отидоха на сметката на Антонио Бачев и Божидар Манолов. До началото на новия сезон младите септемврийци ще изиграят още две контроли.

Междувременно местните ветерани отново са свикани под знамената, за да сътворят поредното шоу за самите себе си и за верните си почитатели. Любимци на няколко поколения фенове ще бродират по терена като в най-добрите си години под мотото „Футболът не е стихотворение да го забравиш“. Предстоящият спектакъл, насрочен за 6 септември на стадион „Септември“, обещава да бъде още по-блестящ от миналогодишния по случай 55-годишния юбилей на града, който събра бивши футболисти от осем десетилетия насам. За футболния празник ще допринесе със сигурност и атрактивният съперник – тигрите от „Витоша“ /Бистрица/, за които редовно рита и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Двубоят е под патронажа на кмета Апостол Апостолов, засега не е ясно дали се подготвя изненада с появата по екип на бившия премиер на страната. Гарантирано обаче е участието на популярни имена, които обличат екипа на многократния шампион в първенството на България за ветерани.

ТОНИ КИРИЛОВ






