Ябълково смути с вкус на пай

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

ябълки сладки – 2 средни (обелени и почистени)

банан узрял – 1 бр.

кисело мляко – 250 г

прясно мляко – 200 мл или ядково мляко

мед или кленов сироп – 1 – 2 с.л.

канела – 1 ч.л.

ванилия – 1/2 ч.л.

индийско орехче – щипка

лед – 4 – 5 кубчета

гранола – 3 – 4 с.л. (за поръсване)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Ябълките и бананът се поставят в блендер заедно с киселото мляко, млякото, меда, канелата, ванилията, индийското орехче и леда, след което се пасират до гладък и кремообразен крем.

Готовата смес се разпределя в чаши и непосредствено преди сервиране се поръсва с гранола, за да се запази нейната хрупкавост.

Това ябълково смути е вдъхновено от вкуса на класическия ябълков пай, но в по-лека и свежа форма, подходяща за закуска или следобедно похапване, като комбинира плодове, млечен протеин и ароматни подправки./gotvach.bg