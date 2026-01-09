Ябълково смути с вкус на пай

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
ябълки сладки – 2 средни (обелени и почистени)
банан узрял – 1 бр.
кисело мляко – 250 г
прясно мляко – 200 мл или ядково мляко
мед или кленов сироп – 1 – 2 с.л.
канела – 1 ч.л.
ванилия – 1/2 ч.л.
индийско орехче – щипка
лед – 4 – 5 кубчета
гранола – 3 – 4 с.л. (за поръсване)
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Ябълките и бананът се поставят в блендер заедно с киселото мляко, млякото, меда, канелата, ванилията, индийското орехче и леда, след което се пасират до гладък и кремообразен крем.
Готовата смес се разпределя в чаши и непосредствено преди сервиране се поръсва с гранола, за да се запази нейната хрупкавост.
Това ябълково смути е вдъхновено от вкуса на класическия ябълков пай, но в по-лека и свежа форма, подходяща за закуска или следобедно похапване, като комбинира плодове, млечен протеин и ароматни подправки./gotvach.bg